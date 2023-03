WhatsApp dá aos administradores o controlo de quem entra nos grupos

O WhatsApp está agora focado em criar novidades para os grupos, uma das suas melhores propostas. Estes têm recebido pequenas melhorias, para darem ainda mais aos utilizadores. Agora, esta app de mensagens quer dar aos administradores mais uma opção, a de decidirem como é feita a entrada de novos utilizadores.

A cada nova versão do WhatsApp surgem pequenas melhorias e correções importantes, em muitas áreas das suas apps. Estas aumentam a capacidade de utilização deste serviço e dão aos utilizadores novas funcionalidades que são esperadas ou, pelo menos, desejadas por todos.

Mais controlo aos administradores dos grupos

Na mais recente atualização das suas apps, o WhatsApp trouxe mais uma novidade importante, agora para os grupos. Os administradores passam a ter nesta área a opção de definir como é feita a admissão de novos membros, no que concerne à sua autorização.

Esta nova opção está já acessível e permite alternar entre a possibilidade de ter de aprovar ou não novos membros que sejam adicionados aos grupos. Esta definição estará inicialmente marcada como não sendo necessária aprovação, mas poderá ser alterada a qualquer momento pelos administradores.

Novos emojis nesta app de mensagens do Meta

Outra novidade que surgiu com a atualização do WhatsApp é mais gráfica, mas igualmente interessante para os utilizadores. A app do WhatsApp recebe mais 21 emojis, que podem ser usados diretamente nas mensagens que são enviadas pelos utilizadores deste serviço.

Na verdade, estes emojis já podiam ser usados, mas implicavam a utilização de um teclado alternativa. Agora, ficam acessíveis a todos, com a utilização do teclado oficial do WhatsApp, algo que assim torna estes emojis realmente acessíveis a todos os utilizadores.

Ficam assim mais ricas as apps do WhatsApp, com o que oferecem aos utilizadores. Estas novidades estão acessíveis e prontas a serem usadas, como é normal neste serviço. Vão chegar de forma gradual e controlada, para evitar problemas aos utilizadores deste serviço de mensagens da Meta.