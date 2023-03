É inegável que o Word da Microsoft é a app de edição de texto mais conhecida e até a mais usada em todo o planeta. Mesmo não sendo perfeito, tem funcionalidades que satisfazem a maioria dos utilizadores. Para o tornar ainda melhor, surge agora a possibilidade de colar texto sem que seja mantida a formatação, algo que era pedido há muitos anos.

A Microsoft tem no Office, e nas suas apps Word e Excel, uma das suas melhores ofertas para os utilizadores. Estas apps permitem que possa ser realizado muito do trabalho do dia a dia sem problemas e numa interface bem conhecida e que foi sendo melhorada ao longo dos anos.

Claro que tem focado também a sua atenção em tornar estas propostas melhores e com novas funcionalidades. Agora, e ainda em testes, há uma novidade, que na verdade vinha a ser pedida há muitos anos. Falamos da possibilidade de colar texto, sem que seja mantida a sua formatação original.

Copy and paste text without any unwanted formatting!



With the new Paste Text Only shortcut available in Word for Windows and Word for Mac, you can save time and effort by no longer having to remove source formatting manually. Out now: https://t.co/PhgzXeEAxC #MicrosoftWord