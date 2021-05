UnlockGo é um programa completo de desbloqueio do iOS pois mostra capacidade em «abrir as portas» de um conjunto de proteções como o passcode de ecrã, o iCloud Activation Lock, contas ID/iCloud e Find My iPhone. Tudo sem necessidade de password seja no iPhone ou iPad.

Então, com apenas alguns passos, é possível qualquer utilizador trabalhar com a ajuda do UnlockGo, de forma eficaz, para desbloquear várias proteções do iPhone ou iPad.

Em que situações se enquadra o UnLockGo?

Esquecer o código de segurança do seu iPhone ou iPad pode resultar em inúmeros problemas o que levará, certamente, os utilizadores a tentarem recuperar o acesso aos seus dispositivos freneticamente, acabando por procurar soluções fiáveis e viáveis.

Na verdade, muitos de nós conhecem plataformas online que oferecem este tipo de serviços, contudo um software de raiz no nosso PC para efetuar este trabalho traz um desempenho mais favorável, como no caso do UnlockGo.

Desbloqueia tudo, mesmo Face ID e Touch ID

Graças a uma série de funcionalidades propositadamente construídas, permitirá aos utilizadores remover as palavras-chave para o seu iPhone ou iPads, independentemente de ser do tipo de 4 ou 6 dígitos.

Além disso, o Face ID e Touch ID também são suportados para desbloqueio e o código de ativação iCloud que pode ser substituído para acesso aos dispositivos.

Nesse sentido, existem múltiplos cenários que podem ser abordados pela aplicação, alguns dos quais incluem acesso desativado, Face ID ou Touch ID não disponíveis, passcodes expirados, ou mesmo o ecrã partido.

Um assistente passo-a-passo está no centro da funcionalidade do UnlockGo e os utilizadores serão levados a cabo através de uma sucessão de passos que visam determinar o tipo de problema e o modelo de dispositivo específico que irão ligar aos seus PCs. Cada passo é concebido de modo a oferecer aos utilizadores informação inteligível e, consequentemente, um processo eficaz.

Como remover o MDM do iPhone com ou sem palavra-passe

Antes de mais, MDM significa Mobile Device Management (Gestão de Dispositivos Móveis). É, simplesmente, um protocolo que oferece aos administradores de sistema uma oportunidade de gerir um dispositivo iOS, executando comandos a partir de um servidor central para dispositivos na mesma rede.

Na verdade, ao usar o MDM, um administrador de sistemas ganha autoridade remota sobre iPads e iPhones e poderá instalar, remover, ou inspecionar qualquer perfil e ao mesmo tempo remover o código de acesso e apagar um dispositivo que esteja a gerir.

Em resumo, esta é a descrição do MDM e, por seu turno, o UnlockGo pode remover tudo isso com apenas um clique. Neste caso, para um detalhe maior sobre como proceder, aconselhamos vivamente a leitura deste artigo: Remover o MDM do iPhone.

Como desligar o Find My Phone sem ter o Apple ID

Imagine que acabou de comprar um dispositivo iOS em segunda mão mas não consegue fazer um reset de fábrica porque tem o Find My iPhone ativado.

Neste caso, não pode aceder à conta iCloud do dispositivo. O que vai fazer? Não se preocupe, uma vez que a partir deste momento fica tudo controlado com o UnLockGo.

Por outras palavras, embora o Find My iPhone seja um recurso de segurança útil, torna-se inconveniente na situação acima descrita.

Contudo, há várias maneiras que pode utilizar para desligar o Find My iPhone, mesmo sem uma Apple ID. O guia é simples de seguir e recomendamos a leitura completa através deste artigo: Desligar o Find My Phone sem o ID da Apple.

Vídeo

Contudo, para que gosta de complementar a informação com um vídeo, fica aqui a apresentação oficial:

Características principais a destacar:

Não obstante, podemos encontrar no UnLockGo as suas principais características em resumo:

remove a palavra-passe de 4 dígitos ou6 dígitos, Touch ID & Face ID do iPhone e iPad em minutos;

remove o bloqueio de ativação iCloud sem palavra-passe para poder voltar a entrar no dispositivo;

corrige o iPhone/iPad desativado sem iTunes ou iCloud;

Intuitivo, acessível a qualquer utilizador mesmo sem conhecimentos profundos;

Compatível com o mais recente iPhone 12 & iOS 14.2 e iPadOS 14.2 e mais.

Logo, é caso para afirmar: porque os acidentes acontecem.

Conclusão

Na verdade, não há muito mais a acrescentar. A facilidade de uso do software aliado à sua função de sucesso, pode ajudar qualquer utilizador de iPhone ou iPad que fique, desculpem o termo, enrascado.

Em suma, este é um daqueles softwares que pensamos nunca vir a precisar mas, no dia em que precisamos ele está lá e vai ser como uma tábua de salvação, evitando males menores.

Por fim, estamos em condições para afirmar que com a ajuda do UnlockGo, pode remover facilmente o MDM do iPhone bem como desbloquear um elevado conjunto de proteções e afins que em caso de alguma eventualidade não teríamos outra forma de recuperar o nosso smartphone.

Disponível para os dois sistemas operativos, poderão encontrar todas as condições tanto para Windows como para Mac. Para usufruir de um desconto de 20% basta usar o cupão LABR8F