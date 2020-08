Solucionar de uma vez até 330 problemas relacionados com o iOS, iPadOS, tvOS e iTunes

O ecossistema Apple é conhecido pela sua ampla fiabilidade, mas diz o velho ditado, errar é humano e todos os dispositivos programados por humanos inevitavelmente conduzem a eventuais falhas.

Atualmente, é possível solucionar uma grande parte de alguns problemas detetados no mundo Apple, especificamente com o iOS, iPadOS e iTunes totalizando até mais de 330 problemas. O AnyFix é o utilitário perfeito e seguro, para nos ajudar nessa missão. Não desespere, a ajuda profissional chegou!

AnyFix, utilitário capaz de solucionar maioria dos problemas Apple

O iPhone está desativado? O iPad não carrega nem liga? A Apple TV não se liga à iTunes Store? Está preso no logótipo da Apple ou na roda giratória? Calma, não entre em pânico. Com apenas alguns cliques, podemos recuperar em minutos um dispositivo Apple de modo que fique em bom estado de funcionamento.

Antes de tudo, o Anyfix é um utilitário que está disponível tanto para Windows como para Mac e que pode ser descrito como a derradeira solução para corrigir vários problemas do iOS, iPadOS, tvOS iTunes em minutos.

De forma simples, controlada e, importante, seguram vamos poder trazer os nossos importantes dispositivos Apple de volta ao normal, sem perda de dados.

Na verdade, este poderoso utilitário foi especificamente programa para estas tarefas e nada mais. Então, o seu uso é sempre simples e direto, sem dúvidas sem tecnicismos.

Principais características AnyFix

A saber, listamos as principais características associadas a este programa:

Capacidade para solucionar mais de 130 problemas de sistema para iPhone, iPad, iPod touch, Apple TV;

Corrige mais de 200 erros do iTunes e volta a dar-lhe vida no primeiro momento;

Soluciona problemas em poucos cliques, sem necessidade de competências técnicas e sem perda de dados;

Desenvolvido e programado por uma equipa profissional, com 7 anos de experiência e que ajudou mais de 100.000 utilizadores;

Apoio especializado disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana durante todo o ano, prontos a ajudar sempre que necessário

Mas, afinal, que problemas resolve o AnyFix?

Com toda a certeza, o AnyFix vai resolver um vasto conjunto de problemas «mundanos» e que podem assolar qualquer um.

Como resultado, basta, simplesmente utilizar o software para quando:

O iPhone fica preso no modo DFU

O iPad fica preso no modo Recuperação

O iPod touch não liga

O iPad não atualiza

O iPhone parado no modo Recuperação

iPhone não sai do modo auscultadores

iTunes preso na verificação do iPod touch

iPhone congelado no modo retrato

Evitado será dizer, que estes são apenas alguns do problemas e que a sua totalidade, mais de 330 problemas a solucionar, poderá se consultada aqui. Recomendamos ainda a visita às especificações técnicas, neste link.

Destaque: ficou bloqueado no logo da Apple?

Amiúde, acontece com alguma atualização no ecossistema Apple poder algo correr menos bem e deixar-nos pendurados. A situação mais comum é ficar congelado no logo da Apple e simplesmente não sair dali.

Ora o Anyfix apresenta um completo guia (em inglês), que nos pode ser útil em horas de desespero e quando tudo o resto falha. Poderão conferir aqui.

Modos de recuperação e taxas de sucesso

Sem dúvida, adquirir uma ferramenta deste calibre e potencia tem de existir uma contrapartida de sucesso elevada. Parece ser a realidade.

Só para ilustrar, o AnyFix oferece 3 modos de reparação à escolha com base na gravidade do nosso problema. Todos os esforços são feitos para assegurar que pode resolver o problema do sistema no iPhone, iPad, iPod touch, ou Apple TV, com a maior taxa de sucesso de sempre:

Standard Repair

Precisa de corrigir problemas, mas não quer perder dados? O modo Standard Repair, pode corrigir problemas comuns, como o não carregar de bateria, esgotamento da bateria, etc., mantendo sempre todos os dados no nosso dispositivo intactos.

Advanced Repair

A Reparação Avançada dá-nos mais poder para corrigir problemas mais teimosos, como:

ficar preso no logótipo da Apple,

não atualiza,

não reinicia,

etc.

É fácil colocar o dispositivo de volta no bom caminho.

Ultimate Repair

E se o dispositivo estiver pendurado, preso num ecrã preto/branco/azul ou no modo DFU, ou mesmo não se ligar? Não se preocupe. O Ultimate Repair pode trazer o seu dispositivo “morto” de volta à vida.

Vídeo

Inegavelmente, o vídeo oficial mostra perfeitamente as capacidades de recuperação do software, se não vejamos:

Em conclusão

Por fim, chega a nossa opinião. Robusto, eficaz e sempre pronto para a ação, encontramos um software programado de base para um fim específico: a recuperação efetiva dos dispositivos Apple.

Por certo, temos de considerar que todos os problemas que o programa consegue solucionar nunca nos irão afetar, pelo menos ao mesmo tempo. Contudo, existem problemas que, ao dia de hoje, continuam sem solução e, de vez em quando, a ação óbvia é o uso de um software como o AnyFix.

A saber, este software não é gratuito, mas o preço apresentado (ter em conta que varia mediante o sistema operativo) não parece exagerado para a quantidade de possíveis reparações que estão incluídas. Por outro lado, existem vários modos de pagamento disponíveis como PayPal, Visa, Mastercar, American Express entre outros.

AnyFix