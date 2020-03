É já amanhã que serão entregues as primeiras unidades do novo Samsung Galaxy S20. Se vai ser um dos felizardos, hoje é o dia certo para deixar tudo preparado para fazer a migração de dados do seu smartphone antigo.

Infelizmente, do lado da Google, ainda não podemos contar com um método de migração integral dos dados. Dessa forma, são necessárias ferramentas de terceiros para que tudo corra sem percalços. Veja ainda como pode ganhar um prémio de $100.

Não só para quem está a transitar entre plataformas (iPhone para Android ou vice-versa), mas também para quem adquiriu apenas um modelo mais recente, a transferência integral de dados é útil por diversas razões.

Desde manter as aplicações instaladas com os respetivos dados e configurações, os SMS ou as fotos e vídeos não sincronizados… e claro, sem esquecer as mensagens do WhatsApp. Tudo isso são dados que queremos preservar e, assim, há que usar as melhores ferramentas para o fazer. O MobileTrans é um bom exemplo, para lhe facilitar a vida no processo de transferência de dados.

As funcionalidades do MobileTrans

Com apenas alguns cliques, é possível concretizar diversas funcionalidades do MobileTrans. Assim, as funcionalidades principais resumem-se em:

Transferir dados do WhatsApp

Transferir dados do smartphone

Fazer backup

Restaurar backup

A ligação com o smartphone

Para que qualquer operação possa ser concretizada com sucesso, é imprescindível que o smartphone esteja bem configurado. Concretamente, a depuração USB deve estar ligada, bem como a opção para a instalação de aplicações via USB. Esta última opção é necessária para a instalação de uma ferramenta que conseguirá aceder a todos os conteúdos para que depois possa fazer a transferência de dados.

Assim que o smartphone é ligado, o MobileTrans analisa as permissões disponíveis e apresenta os passos necessários para que tudo funcione.

A facilidade de criar backups

Para criar um backup basta então escolher a opção correspondente. No passo seguinte, e após ligar o smartphone com as devidas permissões, apenas terá de selecionar o conteúdo que pretende incluir no backup.

Como transferir os dados do seu antigo smartphone

Para transferir dados do smartphone antigo para um novo smartphone, em qualquer altura, terá novamente a possibilidade de selecionar o que pretende restaurar. Após fazer o backup, basta então escolher que pretende fazer um restauro a partir de um backup do MobileTrans, selecionar esse backup, e escolher o conteúdo.

Além dos backups e transferência de dados, poderá também transferir os dados do WhatsApp. É uma tarefa que pode ser feita entre quaisquer smartphones, tenham eles o Android ou o iOS.

A chegada do Samsung Galaxy S20 acompanhada de prémios

Para fazer desta uma chegada em grande, o MobileTrans tem o evento Samsung Transfer a decorrer, onde serão sorteados então 10 prémios de $100 cada, em dinheiro.

Para participar, apenas precisa de abrir a página do evento e clicar em “Join Now”, para responder de seguida a 8 questões relacionadas com a Samsung. Assim, para ficar qualificado, para terminar apenas terá de partilhar o evento com a hashtag pedida.

O sorteio será então feito na página oficial do Facebook do Mobiletrans, no dia 20 de março. Além disso, enquanto o evento estiver a decorrer, todos os produtos terão um desconto de 20%.

O MobileTrans está disponível para Windows e macOS.

MobileTrans