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Programador lança versões gratuitas e de código aberto de sete aplicações da Adobe

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Um programador afirma ter recriado em Rust, com a ajuda do Claude Opus 5.5, sete aplicações da Adobe em versões gratuitas e de código aberto.

O mercado de alternativas ao Photoshop tem ganhado diversidade nos últimos anos, com propostas como o Canva e o Affinity a disputarem utilizadores à Adobe. Enquanto isso, este tem sido alvo de críticas devido aos termos relativos à Inteligência Artificial (IA) e às políticas de cancelamento de subscrições. Neste contexto, um programador decidiu replicar algumas das ferramentas mais conhecidas da empresa.

O projeto

Conforme partilhado no Reddit, Brandon Thomas recriou sete aplicações da Adobe, descrevendo-as como substituições clean-room escritas em Rust nativo com a ajuda do Claude Opus 5.5. Assim, o Photoshop, Illustrator, Premiere, Lightroom, Acrobat Pro, After Effects e InDesign estão disponíveis sem subscrição e com o código-fonte aberto.

I’ve created Open Source 100% Rust clean-room replacements for 7 of Adobe’s apps: Photoshop, Illustrator, Premiere, Lightroom, After Effects, InDesign, and Acrobat Pro. Free, no subscription, and you own the source code
by u/ai_art_is_art in SaaS

Sabe-se que a motivação do programador foi ter sido apanhado pelo que descreve como a prática enganadora das taxas de cancelamento.

Por forma a afastar o receio de que seja um projeto passageiro, o criador sublinha que não é um simples vibe coder, apresentando-se como um profissional com 15 anos de experiência, incluindo sistemas de pagamentos de elevada disponibilidade que movimentam milhares de milhões de dólares por dia, bem como projetos de robótica e automação ótica. Ao currículo junta-se ainda cerca de uma década de utilização do Rust.

O programador afirma que o projeto tem a manutenção assegurada graças a uma equipa que já cria software para cineastas, que existe um conjunto de testes para evitar regressões e que pretende atingir a paridade total com as aplicações originais, convidando a comunidade a testar o código e a submeter contribuições.

Dúvidas sobre a fiabilidade

Entretanto, há quem questione se replicar um produto existente tem o mesmo valor criativo que desenvolver algo novo, ficando por perceber se os profissionais da área confiarão os seus ficheiros e o seu rendimento a software gerado por IA.

Aliás, um utilizador do Reddit mencionou essa preocupação, salientando a diferença entre um programa não oficial, que se limita a parecer o Photoshop e a executar algumas das suas funções, e uma ferramenta robusta, fiável e com manutenção garantida a longo prazo. Não obstante, o programador deu garantias de manutenção, de testes e de paridade.

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Autor: Ana Sofia Neto
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Tags:
adobe Open Source

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  1. Avatar de Hugo Nabais
    Hugo Nabais

    Estive a experimentar o photocraft e surpreendeu-me pela positiva. Apesar de estar muito longe do photoshop, para algo amador ou alguma edição rápida funcionou muito bem!

    Vamos ver se conseguem fazer o que dizem, chegar ao nível das ferramentas originais.

    Seria um duro golpe para a Adobe, mas bem merecido por todas as atitudes monopolizadores que tiveram.

    Responder
  2. Avatar de Zec
    Zec

    No Animate nem lhe tocou. Não admira dado que a própria versão original é só bugs.

    Responder
  3. Avatar de Nome
    Nome

    Ainda está muito verde mas é um bom passo na direção certa. A app Printcraft (equivalente ao acrobat pro) não permite fazer o que pretendo e que faço com o acrobat pro, editar texto de um PDF. No acrobat pro abro o PDF, clico em editar ele reconhece as fontes etc. e edito, na app gratuita não dá.

    Responder
  4. Avatar de Zé Fonseca A.
    Zé Fonseca A.

    Os comentaristas de serviço não focaram no que importa verdadeiramente nisto.. MCP

    Responder
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