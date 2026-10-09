Programador lança versões gratuitas e de código aberto de sete aplicações da Adobe

Um programador afirma ter recriado em Rust, com a ajuda do Claude Opus 5.5, sete aplicações da Adobe em versões gratuitas e de código aberto.

O mercado de alternativas ao Photoshop tem ganhado diversidade nos últimos anos, com propostas como o Canva e o Affinity a disputarem utilizadores à Adobe. Enquanto isso, este tem sido alvo de críticas devido aos termos relativos à Inteligência Artificial (IA) e às políticas de cancelamento de subscrições. Neste contexto, um programador decidiu replicar algumas das ferramentas mais conhecidas da empresa.

O projeto

Conforme partilhado no Reddit, Brandon Thomas recriou sete aplicações da Adobe, descrevendo-as como substituições clean-room escritas em Rust nativo com a ajuda do Claude Opus 5.5. Assim, o Photoshop, Illustrator, Premiere, Lightroom, Acrobat Pro, After Effects e InDesign estão disponíveis sem subscrição e com o código-fonte aberto.

Sabe-se que a motivação do programador foi ter sido apanhado pelo que descreve como a prática enganadora das taxas de cancelamento.

Por forma a afastar o receio de que seja um projeto passageiro, o criador sublinha que não é um simples vibe coder, apresentando-se como um profissional com 15 anos de experiência, incluindo sistemas de pagamentos de elevada disponibilidade que movimentam milhares de milhões de dólares por dia, bem como projetos de robótica e automação ótica. Ao currículo junta-se ainda cerca de uma década de utilização do Rust.

O programador afirma que o projeto tem a manutenção assegurada graças a uma equipa que já cria software para cineastas, que existe um conjunto de testes para evitar regressões e que pretende atingir a paridade total com as aplicações originais, convidando a comunidade a testar o código e a submeter contribuições.

Dúvidas sobre a fiabilidade

Entretanto, há quem questione se replicar um produto existente tem o mesmo valor criativo que desenvolver algo novo, ficando por perceber se os profissionais da área confiarão os seus ficheiros e o seu rendimento a software gerado por IA.

Aliás, um utilizador do Reddit mencionou essa preocupação, salientando a diferença entre um programa não oficial, que se limita a parecer o Photoshop e a executar algumas das suas funções, e uma ferramenta robusta, fiável e com manutenção garantida a longo prazo. Não obstante, o programador deu garantias de manutenção, de testes e de paridade.