O Microsoft 365 parou no tempo para quem ficou no Windows 10

Quem continua no Windows 10 com uma subscrição do Microsoft 365 provavelmente ainda não deu por isso, mas o Word, o Excel e o PowerPoint deixaram de ganhar novidades nesses computadores. A Microsoft travou as aplicações na versão 2608 e, a partir daí, só chegam correções de segurança. Para quem paga todos os meses por funções que já não vai receber, faz sentido olhar para o Office 2024 sem subscrição, e a GoodOffer24 tem neste momento a possibilidade de comprar chave digital Office 2024 por 17,8€.

A campanha de outono da loja assenta no cupão TT30, que retira 30% às chaves digitais de Windows e Office selecionadas. Uma Windows 11 Pro chave original, por exemplo, fica em 23,1€, e as restantes ofertas estão reunidas na página da GoodOffer24. Os preços estavam disponíveis à data de publicação e podem mudar enquanto a promoção durar.

O que mudou no Microsoft 365 para quem usa Windows 10

A decisão já tinha sido anunciada, mas só agora se começa a sentir. As aplicações do Microsoft 365 instaladas no Windows 10 recebem funcionalidades novas até à versão 2608 e ficam por aí. A data em que isso acontece depende do canal de atualizações de cada computador.

Para os particulares e famílias, que usam o Canal Atual, a versão 2608 chegou em agosto, por isso a maior parte das pessoas em casa já está congelada sem saber. Nas empresas que usam o Canal Empresarial Mensal, o corte acontece a 13 de outubro. Já o Canal Empresarial Semestral só fica parado a 12 de janeiro de 2027.

Na prática, nada deixa de abrir. O Word continua a editar documentos, o Excel continua a fazer contas e o Outlook continua a receber correio. A Microsoft garante atualizações de segurança para estas instalações até 10 de outubro de 2028. O que deixa de chegar são as novidades, as mudanças no friso e as atualizações do Copilot, que passam a ser exclusivas do Microsoft 365 no Windows 11.

Uma pressão que já não é disfarçada

Ninguém deve ficar muito surpreendido. O Windows 10 perdeu o suporte oficial a 14 de outubro de 2025 e, desde então, a Microsoft tem vindo a apertar o cerco a quem não quer mudar. Curiosamente, o calendário junta várias coisas no mesmo dia: a 13 de outubro termina também o Office 2021 e o Windows 11 24H2 deixa de ser suportado nas edições Home e Pro.

O problema é que muita gente paga a subscrição precisamente para ter sempre a versão mais recente. Se o computador continua no Windows 10, essa vantagem desaparece, mas a mensalidade mantém-se igual. No fundo, passa a pagar-se por um Office que já não evolui, o que é exatamente aquilo que o Office 2024 oferece, só que sem pagamento recorrente.

Que caminhos fazem sentido agora

Ficar como está

É a opção mais simples e não tem nada de errado a curto prazo. As aplicações funcionam, recebem correções de segurança até 2028 e os documentos continuam acessíveis. Contudo, o próprio Windows 10 só continua a receber correções para quem aderiu ao programa de atualizações de segurança alargadas, que a Microsoft estendeu até 12 de outubro de 2027. Depois disso, o sistema passa a ser o elo mais fraco.

Passar para o Windows 11 e manter a subscrição

Para quem usa o OneDrive com frequência, partilha documentos em tempo real ou quer o Copilot, continua a ser a solução mais completa. Ainda assim, implica um computador compatível com o Windows 11 e o custo anual do Microsoft 365.

Windows 11 com Office 2024 de compra única

Para quem só precisa do Word, do Excel, do PowerPoint e do Outlook, o Office 2024 resolve a questão de uma vez. Paga-se uma vez, não depende de renovações e tem atualizações de segurança garantidas até 9 de outubro de 2029. Em contrapartida, não recebe funcionalidades novas, mas, para quem estava no Windows 10, isso já não muda nada.

Além disso, ao juntar uma chave digital Windows 11 Pro e uma chave digital Office 2024, o total fica abaixo dos 41€ com o cupão, menos do que muitos pagam num ano de subscrição.

Chave digital Office 2024 e restantes preços da campanha

Os valores abaixo estavam disponíveis à data de publicação, com o cupão indicado em cada produto, e podem mudar enquanto a campanha estiver ativa.

Office 2024

MS Office 2024 Professional Plus, chave digital global: 17,8€ com o cupão TT30

Windows

Versões anteriores do Office

Packs Windows e Office

Outras ferramentas

Como utilizar o cupão TT30

Abrir o produto através de um dos links deste artigo, por exemplo o da chave digital Office 2024. Adicionar ao carrinho e avançar para o pagamento. Introduzir o código TT30 no campo do cupão. No CCleaner, no Canva Pro e no Gemini Pro, o código a usar é o TT10. Confirmar que o desconto aparece no total antes de pagar. Concluir a compra e seguir as instruções de ativação enviadas pela loja.

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