Pena de morte: Pentágono quer transmitir em direto a execução de um ex-militar

O Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América (EUA) informou que a execução do antigo major do Exército Nidal Hasan, marcada para 3 de dezembro, deverá ser transmitida em direto.

O secretário da Defesa norte-americano, Pete Hegseth, afirmou que o público poderá assistir à execução de Nidal Hasan (na imagem de capa), antigo psiquiatra do Exército condenado pela morte de 13 pessoas num ataque em Fort Hood, em 2009.

À BBC, um responsável do Departamento de Defesa disse que a execução será transmitida em direto, estando agendada para 3 de dezembro, em Fort Hood, no Texas, e a ser realizada por pelotão de fuzilamento. Segundo um porta-voz do Pentágono, o presidente Donald Trump aprovou a recomendação do secretário da Defesa, tendo o mesmo órgão de comunicação questionado a Casa Branca sobre se Trump apoia também a transmissão pública.

Se for concretizada, será a primeira execução militar nos EUA em mais de 60 anos, tendo em conta que a última ocorreu em 1961, e a primeira por fuzilamento desde janeiro de 1945. Deverá ser, também, a primeira execução pública no país em quase um século.

Entretanto, há detalhes por esclarecer. Uma execução militar exige a aprovação do presidente, a revisão por um tribunal superior e uma decisão final sobre a sua legalidade. A aprovação presidencial foi dada, segundo o Pentágono, mas o processo de recurso de Nidal Hasan ainda não terminou, de acordo com John Mills, advogado que trabalha com condenados à morte.

Críticas e dúvidas legais

Com esta possibilidade em cima da mesa, o gabinete de direitos humanos da Organização das Nações Unidas (ONU) declarou à Agence France-Presse que a transmissão equivaleria a uma execução pública e violaria a proibição absoluta da tortura.

Para o senador democrata Chris Murphy, tal seria “repugnante”, comparando-a às execuções realizadas pelo grupo Estado Islâmico. Só dois países realizaram execuções públicas no ano passado: segundo a Amnistia Internacional, o Irão somou 11 casos conhecidos e o Afeganistão seis.

Do ponto de vista jurídico, John Mills considera que a medida não tem paralelo na era moderna e está a mover-se em terreno legal incerto. Além disso, o processo de recurso de Hasan ainda não terminou e é provável, na perspetiva do advogado, que este peça a revisão da condenação e da pena num tribunal federal, o que provavelmente suspenderia a execução.

Pete Hegseth, secretário da Defesa norte-americano.

Entre a transparência e a proteção dos menores

Curiosamente, a transmissão tem argumentos a favor. Segundo Deborah Denno, professora de Direito na Universidade de Fordham, citada pela BBC, um direto obrigaria a um nível de transparência que o país provavelmente nunca viu.

Na sua opinião, é possível argumentar que quem defende a pena de morte deve ver como ela é aplicada, tendo em conta que, segundo o Pew Research Center, 66% dos norte-americanos apoiam a pena capital para quem é condenado por homicídio.

Para Alonzo Lunsford, antigo sargento atingido por sete tiros no ataque, apoia o método escolhido e considera que as famílias dos mortos e dos sobreviventes, bem como os próprios sobreviventes, devem poder assistir sem cortes, embora tenha reservas quanto ao acesso do público em geral, especialmente dos mais jovens.

De facto, esta preocupação tem enquadramento legal, porque o regulamento do Exército que rege as execuções militares proíbe a presença de menores de 18 anos.

Neste contexto, resta saber se a transmissão em direto vai mesmo acontecer e se a data de 3 de dezembro será cumprida.