Afinal, as caixas self-checkout dos supermercados não são assim tão boa ideia?

Durante anos, as caixas automáticas de pagamento, conhecidas como self-checkout, foram apresentadas pela indústria tecnológica e pelo retalho como uma forma de acelerar as transações e reduzir custos com pessoal. Contudo, agora, o entusiasmo parece estar a diminuir.

De acordo com o Voice of the Retail Industry Survey 2026, que ouviu 340 operadores, só 36% planeiam investir na solução, o que faz dela a tecnologia menos popular do inquérito e a única a registar uma quebra de interesse face ao ano anterior. Outros investimentos, como as faturas automatizadas, as etiquetas eletrónicas de prateleira e o software de contabilidade, atraíram pelo menos 40% dos inquiridos.

Uma poupança de tempo que pode ser ilusória

Muitos consumidores acreditam que pagar sozinhos é mais rápido do que recorrer a um operador de caixa, mas há indícios de que possa acontecer o contrário. De facto, em 1987, pouco depois de o conceito surgir, um vice-presidente da Kroger, Donald F. Dufek, afirmou ao jornal The Oklahoman que o processo demorava mais tempo, embora os clientes tivessem a perceção de ser mais rápido por serem eles próprios a passar os artigos.

Além disso, em comparação com os funcionários experientes, os clientes tendem a ser mais lentos e a cometer mais erros, o que atrasa as filas. Aliás, um inquérito citado pela CNN indicou que 67% dos consumidores já tiveram problemas em caixas self-checkout.

Crédito: Andrew Kelly/Reuters, via Business Insider

Mais perdas e a necessidade de manter pessoal

A tecnologia está também associada a um aumento das perdas por furto, tanto acidental como deliberado, e os retalhistas continuam a ter de manter funcionários para vigiar e apoiar os clientes nestas zonas.

Nos últimos anos, a Walmart, a Costco e a Kroger reforçaram a intervenção de pessoal nas caixas self-checkout, enquanto a Dollar General retirou esta solução de cerca de 12 mil lojas em 2024 e a Target passou a limitar estas caixas a compras de 10 artigos ou menos, por serem mais úteis para quem leva poucos produtos.

Entretanto, a Amazon também recuou numa aposta semelhante, ao decidir em 2024 retirar a tecnologia Just Walk Out, que dispensa filas e caixas, das lojas Amazon Fresh nos Estados Unidos, mantendo-a noutros formatos, como as lojas Amazon Go.