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Afinal, as caixas self-checkout dos supermercados não são assim tão boa ideia?

3 Comentários

Durante anos, as caixas automáticas de pagamento, conhecidas como self-checkout, foram apresentadas pela indústria tecnológica e pelo retalho como uma forma de acelerar as transações e reduzir custos com pessoal. Contudo, agora, o entusiasmo parece estar a diminuir.

De acordo com o Voice of the Retail Industry Survey 2026, que ouviu 340 operadores, só 36% planeiam investir na solução, o que faz dela a tecnologia menos popular do inquérito e a única a registar uma quebra de interesse face ao ano anterior. Outros investimentos, como as faturas automatizadas, as etiquetas eletrónicas de prateleira e o software de contabilidade, atraíram pelo menos 40% dos inquiridos.

Uma poupança de tempo que pode ser ilusória

Muitos consumidores acreditam que pagar sozinhos é mais rápido do que recorrer a um operador de caixa, mas há indícios de que possa acontecer o contrário. De facto, em 1987, pouco depois de o conceito surgir, um vice-presidente da Kroger, Donald F. Dufek, afirmou ao jornal The Oklahoman que o processo demorava mais tempo, embora os clientes tivessem a perceção de ser mais rápido por serem eles próprios a passar os artigos.

Além disso, em comparação com os funcionários experientes, os clientes tendem a ser mais lentos e a cometer mais erros, o que atrasa as filas. Aliás, um inquérito citado pela CNN indicou que 67% dos consumidores já tiveram problemas em caixas self-checkout.

Crédito: Andrew Kelly/Reuters, via Business Insider

Mais perdas e a necessidade de manter pessoal

A tecnologia está também associada a um aumento das perdas por furto, tanto acidental como deliberado, e os retalhistas continuam a ter de manter funcionários para vigiar e apoiar os clientes nestas zonas.

Nos últimos anos, a Walmart, a Costco e a Kroger reforçaram a intervenção de pessoal nas caixas self-checkout, enquanto a Dollar General retirou esta solução de cerca de 12 mil lojas em 2024 e a Target passou a limitar estas caixas a compras de 10 artigos ou menos, por serem mais úteis para quem leva poucos produtos.

Entretanto, a Amazon também recuou numa aposta semelhante, ao decidir em 2024 retirar a tecnologia Just Walk Out, que dispensa filas e caixas, das lojas Amazon Fresh nos Estados Unidos, mantendo-a noutros formatos, como as lojas Amazon Go.

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Autor: Ana Sofia Neto
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Tags:
supermercado

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  1. Avatar de Hugo Nabais
    Hugo Nabais

    "… processo demorava mais tempo, embora os clientes tivessem a perceção de ser mais rápido por serem eles próprios a passar os artigos."

    Muito estranho, desde o primeiro dia que tive de utilizar estas caixas, vi logo que o processo é muito mais lento! Uma pessoa anda sempre á procura dos códigos, demora tempo a fazer tudo, enquanto que as profissionais das caixas despacham tudo muito mais rápido.

    Não consigo entender como há clientes que têm a percepção de o self checkout ser mais rápido!

    Responder
    1. Avatar de Zé

      Coloque o produto no tabuleiro. Passe o produto. Coloque no outro tabuleiro. O produto não foi identificado. Coloque o produto no tabuleiro… e já não sabemos qual é… Se forem como as caixa da Decathlon, por exemplo, são super fáceis de usar. Já as do continente são o degredo. Demoramos meia hora para passar uma lata de atum.

      Responder
  2. Avatar de Zé

    Se for para pequenas compras, até são… se funcionarem bem. As do continente são particularmente chatas.

    Se for para fazer as compras da semana, é impossível.

    Por outro lado, são boas para levar abacate a preço de cenouras 😉

    Responder
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