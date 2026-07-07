PrivateBin: partilhe texto e código de forma privada

Partilhar texto, código ou informação sensível através da Internet nem sempre é uma tarefa segura. Embora existam vários serviços para esse fim, poucos colocam a privacidade no centro da experiência. É precisamente essa a proposta do PrivateBin.

PrivateBin: partilha de texto, código e notas de forma segura

O PrivateBin é uma plataforma open source para partilha de texto, código e notas que utiliza um modelo de zero-knowledge. Todo o conteúdo é cifrado no navegador antes de ser enviado para o servidor, garantindo que nem o administrador da plataforma consegue aceder à informação.

Entre as principais funcionalidades destacam-se a expiração automática das notas, o modo Burn After Reading, proteção por palavra-passe, suporte para Markdown e destaque de sintaxe para código.

Além de poder utilizar uma das várias instâncias públicas disponíveis, o PrivateBin também pode ser instalado num servidor próprio, sendo uma excelente opção para quem procura uma forma simples e segura de partilhar informação sensível.

PrivateBin