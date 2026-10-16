Office 2024 ou Microsoft 365: as contas a cinco anos

Antes de renovar a subscrição do Office, convém fazer uma conta simples. Em Portugal, o Microsoft 365 Pessoal custa 99 euros por ano, o que dá 495 euros ao fim de cinco anos. Pelo contrário, uma compra única resolve-se com um único pagamento e, na GoodOffer24, é possível comprar chave digital Office 2024 por 17,8€.

A campanha de outono da loja assenta no cupão TT30, que aplica 30% de desconto na generalidade das chaves digitais da Microsoft. Além disso, algumas ferramentas fora desse universo usam o código TT10, com 10%. Todas as ofertas podem ser consultadas na página da GoodOffer24, embora os valores aqui indicados estivessem confirmados apenas à data da publicação.

Porque é que cinco anos é a medida certa

O período não foi escolhido ao acaso. O Office 2024 segue a política de ciclo de vida moderna da Microsoft e tem suporte assegurado até 10 de outubro de 2029, pouco mais de cinco anos depois de ter chegado ao mercado. Assim, comparar os dois modelos dentro desta janela é comparar aquilo que cada um entrega de facto, sem projeções infinitas nem cenários improváveis.

Na subscrição, a conta é direta. O plano Pessoal fica em 99 euros por ano e o plano Familiar em 129 euros, valores que se traduzem em 495 e 645 euros no final do mesmo intervalo. Na compra única, por outro lado, o valor é pago uma vez e as aplicações continuam instaladas no computador, mesmo depois de deixarem de receber correções. Na prática, são duas filosofias diferentes de pagar pelo mesmo trabalho diário.

Esta diferença pesa sobretudo em casas com mais do que um computador. Em primeiro lugar porque a subscrição tende a ser renovada automaticamente, muitas vezes sem que o utilizador repare no débito anual. Depois porque o custo acumula de forma silenciosa, ano após ano, enquanto a utilização real se resume quase sempre a abrir documentos, folhas de cálculo e apresentações.

O que cada opção dá e o que fica de fora

Convém ser honesto nos dois sentidos. O Microsoft 365 inclui 1 TB de armazenamento no OneDrive por utilizador, acesso ao Copilot, aplicações para telemóvel e tablet e, sobretudo, funcionalidades novas ao longo do ano. Além disso, o plano Familiar pode ser partilhado por várias pessoas da mesma casa, o que dilui bastante o custo por utilizador e muda por completo as contas anteriores.

O Office 2024, em contrapartida, entrega o Word, o Excel, o PowerPoint e as restantes aplicações instaladas localmente, sem renovações e sem depender de um cartão associado à conta. Contudo, não recebe funcionalidades novas, destina-se a um computador e não traz espaço na cloud. Ainda assim, para quem escreve, calcula e apresenta, essa diferença raramente se nota ao longo do dia.

Há também um aspeto menos discutido, que é a estabilidade. Uma versão de compra única mantém a mesma interface e o mesmo comportamento durante anos, algo que interessa a quem trabalha com modelos de documentos próprios ou com folhas de cálculo complexas. Dessa forma, evitam-se surpresas sempre que uma atualização mexe num menu ou muda a posição de uma funcionalidade conhecida.

Quando a subscrição continua a compensar

Nem sempre a compra única é a melhor decisão. Para uma família que partilha o mesmo plano, para quem depende do armazenamento na cloud ou para quem quer usar o Copilot integrado nas aplicações, a subscrição continua a fazer sentido. O mesmo se aplica a quem muda de computador com frequência, porque a conta acompanha o utilizador e evita novas instalações manuais.

Em contrapartida, num portátil de secretária, num computador de estudo ou numa segunda máquina em casa, pagar todos os anos por funcionalidades que nunca chegam a ser utilizadas torna-se difícil de justificar. Neste caso, uma chave digital resolve a situação com um custo que, em cinco anos, nem sequer chega ao valor de uma renovação anual.

Chave digital Office 2024 e restantes preços da campanha

A lista seguinte reúne os produtos incluídos nesta ronda de descontos, já com os preços finais depois de aplicado o código correspondente. Em primeiro lugar aparece o Office 2024, que é o centro da campanha, seguido das versões do Windows e das restantes ferramentas.

Office 2024

MS Office 2024 Professional Plus: 17,8€ com o cupão TT30

Windows

Versões anteriores do Office

Packs de Windows e Office

Outras ferramentas

Como utilizar o cupão TT30

Abrir o produto pretendido através de um dos links deste artigo, por exemplo o da chave digital Office 2024. Adicionar ao carrinho e avançar para o pagamento. Introduzir o código TT30 no campo do cupão. No CCleaner, no Canva Pro e no Gemini Pro, o código a usar é o TT10. Confirmar que o desconto aparece no total antes de pagar. Concluir a compra e seguir as instruções de ativação enviadas pela loja.

Por fim, vale a pena recordar que estas campanhas têm duração limitada e que os preços podem mudar enquanto a promoção estiver ativa. Por isso, quem já tinha a renovação do Microsoft 365 marcada para breve tem aqui um bom momento para rever as contas antes de a confirmar.

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