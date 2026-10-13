OneDrive vai encolher: Microsoft corta espaço cloud a quem partilha conta

Quem usa o Microsoft 365 em família vai ter uma surpresa desagradável. A Microsoft decidiu mudar as regras e vai cortar o espaço de armazenamento na cloud dos planos partilhados. Uma alteração discreta numa página de suporte confirmou o que muitos temiam. O pacote de armazenamento disponível para divisão entre utilizadores vai encolher.

Até agora, os planos Microsoft 365 Família e Premium permitiam juntar até seis utilizadores. Cada pessoa tinha direito ao seu próprio espaço de 1 TB no OneDrive, o que garantia um bolo total de 6 TB repartidos pela subscrição familiar. Esse modelo generoso tem os dias contados e dará lugar a uma quota global bem mais apertada.

Menos gigas para família e obrigação de pagar mais

Com o novo modelo, o teto máximo partilhado passa a ser de apenas 2 TB no total para toda a conta familiar, em vez dos anteriores 6 TB. Na prática, quem mantiver o grupo cheio com seis utilizadores terá de gerir um espaço médio significativamente menor para cada membro. A medida obriga a uma limpeza forçada de ficheiros antigos, cópias de segurança e vídeos de férias. Quem ultrapassar o limite terá apenas uma saída prática: pagar extras para desbloquear capacidade adicional no serviço.

Curiosamente, quem subscreve estes pacotes familiares mas nunca chegou a convidar ninguém acaba por sair a ganhar no imediato. O limite individual base desses utilizadores sobe de 1 TB para 2 TB diretos. Ainda assim, para a esmagadora maioria que comprou a licença precisamente para dividir despesas e espaço com familiares ou amigos, a novidade representa uma perda expressiva de benefícios sem qualquer descida no preço da mensalidade.

Novos clientes levam corte já, mas há prazo para antigos

A aplicação das novas regras não será feita ao mesmo tempo para todos. Quem aderir agora aos planos afetados já entra diretamente com o teto de 2 TB partilhados. Já os clientes com planos ativos ganham algum tempo de manobra antes de sentirem o impacto na sua biblioteca de ficheiros.

Segundo a documentação da empresa, os utilizadores com subscrições ativas mantêm as condições antigas até à primeira renovação que ocorra a partir de 2 de maio de 2027. O prazo só encurta se o utilizador decidir mudar de plano antes dessa data. Já começaram a surgir petições na internet para tentar travar a decisão, mas o cenário habitual nestas plataformas raramente volta atrás.

Quem não quiser ficar dependente dos caprichos e mudanças unilaterais das grandes plataformas de armazenamento em nuvem tem sempre como alternativa virar-se para soluções locais. A aposta num disco externo dedicado ou a configuração de um servidor NAS doméstico implica algum trabalho inicial de configuração, mas garante total controlo sobre os dados sem receio de cortes de quota repentinos.