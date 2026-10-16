Dubai reforça frota de superdesportivos com um Lamborghini Temerario de 920 cv

A Polícia do Dubai recebeu um Lamborghini Temerario, que se junta ao Urus, ao Huracán, ao Aventador e ao Revuelto, e será usado em zonas de grande afluência e nas principais atrações do emirado.

A frota da Polícia do Dubai, que já reúne vários exóticos de grande visibilidade, soma agora o Lamborghini Temerario, depois de o Urus, o Huracán, o Aventador e o Revuelto terem sido caracterizados com as cores da corporação. A entrega do modelo eletrificado insere-se na colaboração entre as autoridades locais e a Lamborghini Abu Dhabi e Dubai.

O Lamborghini Temerario por dentro e por fora

No exterior, o Temerario exibe a libré branca e verde característica das viaturas da polícia do emirado, com emblemas específicos e a inscrição “Polícia” em inglês e em árabe.

A motorização é composta por um V8 de 4,0 litros com dois turbocompressores e três motores elétricos, que em conjunto desenvolvem 920 cv (907 hp, ou 677 kW) e 900 Nm de binário, embora este exemplar em particular não tenha sido concebido para perseguições em autoestrada.

Missão junto dos turistas

O carro foi atribuído ao Departamento de Polícia Turística e vai marcar presença em zonas de grande afluência e nas principais atrações do emirado. Segundo Saeed Al Hajri, diretor do Departamento Geral de Investigação Criminal da Polícia do Dubai, a frota de patrulha de luxo combina uma presença de segurança eficaz com o envolvimento com a comunidade e com os turistas, ajudando as pessoas a sentirem-se seguras e reforçando o compromisso de ser uma força policial próxima da comunidade.

Polícia italiana também tem um Temerario

O exemplar do Dubai não é o primeiro Temerario a envergar as cores de uma força policial, uma vez que a Polizia di Stato italiana apresentou recentemente a sua própria unidade, que sucede aos Gallardo e Huracán usados anteriormente.

Ao contrário do que acontece no Dubai, o Temerario italiano está preparado para missões de emergência de alta prioridade, entre as quais o transporte de órgãos por todo o país, e pode ultrapassar o limite de 130 km/h das autoestradas italianas, desde que seja conduzido por pilotos treinados para o efeito.

Ao longo de 22 anos de colaboração com a Lamborghini, as unidades de intervenção rápida da polícia italiana já transportaram mais de 200 órgãos.