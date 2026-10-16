PC com Windows 11 mais rápido? Microsoft garante que sim e segredo está na RAM

Quem usa PC com especificações modestas sabe que o Windows 11 tem fama de devorar recursos. Entre efeitos visuais, serviços em segundo plano e processos, quem tem máquinas com 8 GB de RAM sente o peso do sistema rapidamente. Ciente do problema, a Microsoft decidiu rever tudo e promete ganhos de fluidez que chegam aos 20%.

As recentes atualizações focam-se na eficiência da gestão de memória e nos tempos de resposta imediatos. Com o preço dos componentes a subir e a memória a encarecer no mercado, muitos utilizadores evitam fazer atualizações de hardware. O ajuste por software surge assim no momento certo, atacando gargalos antigos que penalizavam o arranque de tarefas básicas e o ritmo de trabalho diário.

Truque da gestão de memória nos PCs mais modestos

A alteração mais significativa reside na forma como o Windows 11 gere os dados em execução. Em PCs com apenas 8 GB de RAM, o Windows passa a reter até mais 2 GB de dados ativos na memória física, em vez de os transferir de imediato para a paginação em disco, que é manifestamente mais lenta. Na prática, alternar entre janelas pesadas ou manter várias folhas de cálculo e separadores abertos deixa de causar os pequenos congelamentos irritantes.

Outra medida pragmática foi o corte nos processos inúteis em segundo plano. Em PCs com recursos contidos, o painel de Widgets deixa de arrancar com o sistema e só é carregado quando o utilizador decide realmente abri-lo. Só esta mudança liberta mais de 200 MB de RAM. Além disso, o perfil de baixa latência do processador passa a responder com picos breves de frequência no momento exato em que se clica no menu Iniciar ou se abre o Explorador de Ficheiros.

Fotos renovadas e integração com telemóvel

As novidades não se limitam à gestão do processador e da RAM. A aplicação Fotografias recebeu uma remodelação de fundo. O visualizador abre até 30% mais rápido, o editor integrado ganha 25% de agilidade e passa a ser possível fazer buscas em linguagem natural, descrevendo o que está na imagem. Esta galeria agora consegue reunir álbuns locais, do OneDrive e do iCloud sem engasgos visíveis na renderização das miniaturas.

A barra de tarefas e a pesquisa também ganham poderes práticos, permitindo executar ações rápidas do sistema e interagir com notificações do telemóvel sem ter de abrir definições. Para quem utiliza Android, o sistema passa a permitir abrir aplicações em janelas separadas no ambiente de trabalho e navegar pelo armazenamento do smartphone através do próprio Explorador de Ficheiros, aproximando a experiência do computador ao que já se vê noutras plataformas.

Resta aos utilizadores verificar se estas otimizações se traduzem numa experiência realmente consistente no terreno. O histórico de atualizações do Windows 11deixou muitos utilizadores desconfiados quanto à estabilidade, pelo que ver estas melhorias na utilização real sem novos problemas adicionais será o verdadeiro teste de fogo para a Microsoft.