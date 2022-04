i-doit: a solução para documentar e gerir tudo o que há na sua empresa

As empresas, independentemente da sua dimensão, têm à sua frente desafios que vão além da criação de lucro. Gerir recursos humanos, alocar material de escritório, computadores, organizar a documentação ou ter sempre em dia o pagamento de licenças de software são outros desafios.

O software que hoje damos a conhecer poderá ser a solução que procura para dar o salto na gestão de toda a documentação da sua empresa. Falamos do i-doit.

i-doit (I document IT) surge como um completo software de documentação de IT e CMDB, ou seja, é um repositório de informações relacionadas com todos os componentes de um sistema de informação, com todos os detalhes dos itens de configuração na infraestrutura de TI.

De forma resumida, a empresa, através desta solução, terá a possibilidade de localizar os computadores que estão distribuídos pelas equipas, os que estão disponíveis para serem alocados a novos trabalhadores, bem como todos os periféricos ou outro tipo de hardware. A empresa poderá gerir as licenças de software, nomeadamente, com alertas para a sua renovação, e gerir recursos humanos, incluindo contratos. Inclusivamente, poderão ser criados mapas dos escritórios, para, por exemplo, distribuir e organizar equipas de trabalho de forma mais eficiente.

Basicamente, a empresa poderá documentar tudo aquilo que for relevante manter documentado. Afinal, a organização é fundamental para o sucesso de qualquer negócio.

Além desta gestão completa, o serviço i-doit ainda garante um investimento relativamente baixo. Por exemplo, para empresas de pequena dimensão há ainda a vantagem de ter uma versão em código aberto bastante flexível.

Como funciona o i-doit?

O serviço apresenta-se de forma bastante intuitiva e, para ajudar a empresa, inclui desde logo um Assistente de Configuração Rápida que auxilia na definição dos parâmetros que realmente importam documentar.

Há que salientar que neste processo de documentação, a empresa não deverá começar a querer documentar tudo de uma só vez. O processo deve começar pela documentação de elementos mais críticos e com o avançar do tempo ir acrescentando novos parâmetros, principalmente porque a plataforma o permite fazer de uma forma simples.

E como não há uma empresa igual à outra e as necessidades de documentação são muito variáveis, cada empresa poderá personalizar o i-doit à sua medida.

Numa visão geral, o software inclui uma barra de separadores com todas as categorias de tópicos documentados. A cada uma delas há então duas formas de visualização, por objeto ou por localização.

Selecionando um dos itens é então possível saber tudo acerca dele e eventualmente ajustar os parâmetros a uma nova realidade. Por exemplo, em Hardware, podemos ver que existem 47 monitores registados. Ao abrir esse elemento é então possível saber, numa visão geral elementos como o modelo, a dimensão, a quem está alocado, a que é que se destina, se está em funcionamento, se está disponível para alocar a alguém ou se até se necessita de reparação.

Ao abrir um modelo em concreto haverá então mais informação para explorar ou alterar.

No campo do software, o i-doit terá também um papel preponderante, facilitando a gestão de licenças, quantas estão disponíveis de cada software, onde estão instaladas, as datas em que expiram. Tudo isso poderá ser registado e associado ao próprio hardware. Existe, para tal, a possibilidade de criar links entre os objetos e ter uma visão generalizada da condição atual de cada um dos objetos documentados.

Além da informação listada, tudo poderá ser ainda observados através de organigramas completos.

Existem também os add-ons que irão elevar ainda mais a interação com o software. Por exemplo, é possível criar um mapeamento completo de um escritório ou de um openspace, de uma sala de servidores, ou qualquer outro espaço dentro de uma empresa e adicionar-lhe a informação e localização de cada elemento a documentar.

As vantagens para a empresa

A base de qualquer empresa tem que passar por uma boa gestão de recursos, manter elementos críticos bem documentados poderá fazer toda a diferença neste processo.

O i-doit surge então como uma solução robusta, bastante personalizável e adaptável ao longo do tempo e às diferentes realidades que vão fazendo parte da vida de uma empresa.

Estamos a falar de um investimento relativamente baixo que poderá variar entre os 2000 e os 2500 €, que permite fazer uma gestão total dos serviços e ainda oferece a possibilidade de criar reports sempre que necessário de cada parâmetro que se pretender analisar.

O i-doit é um software open source e que já tem a ser explorada uma versão cloud, acompanhando as exigências atuais das empresas.

i-doit

Webinar: Primeiros passos com o i-doit

Para quem estiver interessado em explorar o i-doit para implementar na sua empresa, deverá participar no Webinar: Primeiros passos com o i-doit que irá decorrer no próximo dia 13 de abril, às 14h de Lisboa.

Neste webinar, serão apresentadas algumas funcionalidades-chave do i-doit Pro, onde irá aprender a iniciar o seu projeto de documentação TI passo a passo de forma a conseguir criar estratégias de sucesso para uma documentação TI sustentável. Irão ainda ser mostrados truques e dicas que o podem ajudar na criação de uma documentação TI completa e útil.

Inscreva-se aqui