Gasóleo desce 7 cêntimos e gasolina 5 cêntimos por litro a partir de hoje

A cada semana que passa, os consumidores aguardam para saber se os combustíveis baixam ou sobem. Com o preço dos combustíveis ainda bastante elevado, esta semana, o gasóleo e a gasolina vão voltar a descer.

De acordo com as informações, o gasóleo vai descer 7 cêntimos e s gasolina 5 cêntimos por litro a partir desta segunda-feira.

Gasóleo e gasolina baixam... e AUTOvoucher vai acabar

O preço do litro de gasóleo deverá descer, a partir de hoje, sete cêntimos e o da gasolina cinco cêntimos, segundo perspetiva o Governo que, apesar da descida, vai manter a redução das taxas do ISP.

De acordo com o mecanismo semanal de revisão dos valores das taxas unitárias do ISP, esta evolução dos preços deveria resultar numa subida das taxas unitárias do Imposto Sobre os Produtos Petrolíferos (ISP).

A portaria publicada na sexta-feira na sequência do mecanismo semanal de ajustamento veio determinar a “manutenção do desconto temporário do ISP de 4,7 cêntimos por litro de gasóleo e 3,7 cêntimos por litro de gasolina”, perspetivando que na próxima semana se volte a aplicar a fórmula [do mecanismo] “com os correspondentes ajustamentos”.

Recorde-se que, desde que o mecanismo semanal entrou em vigor, em março, esta é a terceira vez que a evolução do mercado dos combustíveis dita uma descida do preço de venda ao público da gasolina e do gasóleo, com o Governo a optar por manter as taxas do ISP. Este mecanismo compensa através do ISP a subida ou descida da receita do IVA causada pela evolução do preço dos combustíveis.

De acordo com o site Preço dos Combustíveis Online, da Direção-Geral de Energia e Geologia, o preço médio da gasolina 95 rondava ontem os 1,976€ por litro e o gasóleo simples os 1,902€ por litro. Os combustíveis em Espanha são mais baratos 30 cêntimos por litro.

Relativamente ao AUTOvoucher, este programa vai terminar porque nova medida "é mais eficaz que a anterior". O secretário de estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes revelou que o subsídio já ajudou as famílias portuguesas com "mais de 90 milhões de euros" desde novembro de 2021.

Leia também...