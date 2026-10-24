Ferramentas úteis e gratuitas para estudantes

Estudar envolve muito mais do que consultar livros e apontamentos entre trabalhos, apresentações, apontamentos e pesquisa, existem várias tarefas que fazem parte do dia a dia de qualquer estudante. Felizmente, há ferramentas gratuitas que podem ajudar a organizar o estudo, poupar tempo e facilitar algumas tarefas.

Desde plataformas para trabalhar com documentos até soluções para organizar apontamentos ou pesquisar informação, estas são algumas ferramentas que vale a pena conhecer.

Quando existem vários documentos para consultar, o NotebookLM pode ser uma ferramenta interessante para ajudar no estudo.

A plataforma permite adicionar materiais como PDF, documentos ou páginas Web e fazer perguntas sobre o conteúdo a partir destes materiais, pode ajudar a resumir informação, esclarecer conceitos ou encontrar determinados conteúdos, tornando mais simples a consulta de documentos extensos.

Nem todos os trabalhos académicos são compostos apenas por texto, sendo também frequente a utilização de apresentações, cartazes, infografias, o Canva disponibiliza vários modelos que permitem criar facilmente conteúdos visuais.

A ferramenta funciona diretamente no browser e permite começar um projeto a partir de modelos existentes ou criar um design de raiz.

Os ficheiros PDF são presença habitual no dia a dia dos estudantes, seja para trabalhos, artigos científicos ou documentos disponibilizados pelos professores.

O iLovePDF reúne várias ferramentas para trabalhar com este formato diretamente no browser, é possível juntar ou dividir PDF, comprimir documentos, converter ficheiros para outros formatos e até adicionar assinaturas.

O Zotero permite guardar e organizar artigos, livros e páginas Web utilizados em trabalhos académicos. Através da extensão do navegador, é possível guardar uma fonte diretamente no Zotero, que recolhe automaticamente informações como o título, autor e data.

Depois, a ferramenta pode ser integrada com o Word ou Google Docs para inserir citações durante a escrita, no final, é possível gerar automaticamente a bibliografia com as fontes utilizadas e escolher o estilo de referências pretendido.

Manter trabalhos, apontamentos e prazos organizados pode tornar-se complicado ao longo do semestre, pelo que o Notion permite reunir diferentes tipos de informação num único espaço e adaptá-lo às necessidades de cada estudante.

A versão gratuita disponibiliza as principais ferramentas de organização, sendo possível criar páginas, listas de tarefas, tabelas, calendários e bases de dados para organizar disciplinas, acompanhar trabalhos ou planear o estudo.

Cinco ferramentas, diferentes necessidades

Estas ferramentas podem ser úteis em diferentes momentos da vida académica, desde estudar e trabalhar com documentos até organizar tarefas, criar conteúdos visuais e gerir referências bibliográficas.

Não é necessário utilizar todas estas ferramentas, mas conhecer diferentes opções pode ajudar a encontrar a solução mais adequada para cada tarefa e poupar tempo no dia a dia.

Leia também:

✍️ Este artigo foi escrito por João Rebolho para o Pplware.