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Ciência

Marte tem uma nuvem com 1800 km e a explicação envolve física “exótica”

1 Comentário

Todas as manhãs, durante uma parte do ano marciano, uma gigantesca nuvem branca forma-se junto a um vulcão e estende-se por até 1800 quilómetros antes de desaparecer. Agora, uma nova investigação apresenta uma possível explicação para este fenómeno: um processo físico que nunca foi observado diretamente na atmosfera de um planeta.

Imagem de nuvem de 1800 km em Marte

Quase nada conhecemos de Marte, mas achamos que conhecemos

Marte continua a surpreender os cientistas. Desta vez, as atenções estão voltadas para a Arsia Mons Elongated Cloud (AMEC), uma nuvem de gelo de água que surge nas proximidades do vulcão Arsia Mons, com cerca de 20 quilómetros de altura.

Durante a primavera e o verão do hemisfério sul marciano, esta formação repete uma rotina peculiar: aparece de manhã, cresce até atingir dimensões impressionantes e acaba por se dissipar. O ciclo prolonga-se durante vários meses.

Apesar das observações da sonda Mars Express, que deram destaque ao fenómeno em 2018, reproduzir a formação desta nuvem num modelo atmosférico continuava a ser um desafio.

Uma nuvem que obrigou os cientistas a repensar os modelos

Uma nova investigação, publicada na Nature Geoscience, conseguiu simular a formação da AMEC ao incluir um processo conhecido como nucleação homogénea.

O nome pode parecer complicado, mas a ideia é relativamente simples. Habitualmente, as nuvens formam-se quando o vapor de água encontra pequenas partículas suspensas na atmosfera, como poeiras ou sais, que servem de suporte à formação de gotículas ou cristais de gelo.

Neste caso, os investigadores sugerem que o vapor de água poderá transformar-se diretamente em partículas de gelo, sem precisar desses pequenos “pontos de apoio”.

Segundo Jorge Hernández-Bernal, autor principal do estudo, foi necessário incluir nos modelos uma física considerada pouco provável em condições naturais para conseguir reproduzir a nuvem.

Imagem de nuvem de 1800 km em Marte
Captada pela Mars Express da ESA, esta nuvem de gelo surge nas manhãs de primavera e verão junto ao vulcão Arsia Mons, em Marte, e poderá formar-se através de um raro processo atmosférico de nucleação homogénea.

A temperatura pode cair 30 °C em apenas 10 minutos

Para que este processo aconteça, são necessárias condições extremas. E o gigantesco vulcão Arsia Mons poderá ser a peça que faltava para compreender o fenómeno.

Ao passar pelo vulcão, o vento provoca movimentos atmosféricos que elevam o ar húmido vários quilómetros em poucos minutos. Essa subida provoca um arrefecimento muito rápido: a temperatura pode descer cerca de 30 °C em apenas 10 minutos.

Em simultâneo, a humidade relativa aumenta de forma acentuada, criando condições para que o vapor de água origine cristais de gelo.

O valor referido pelos investigadores é surpreendente: níveis de humidade relativa mais de 100 mil vezes superiores aos habitualmente encontrados no quotidiano terrestre. Trata-se de uma medida relativa à saturação do ar àquela temperatura, pelo que isso não significa que Marte tenha mais água na atmosfera do que a Terra.

Uma explicação promissora, mas ainda por confirmar

Os cientistas já tinham considerado a possibilidade de este processo ocorrer nas camadas superiores das atmosferas da Terra e de Vénus. Contudo, ainda não tinha sido observado diretamente numa atmosfera planetária.

No caso de Marte, os resultados da simulação reforçam essa hipótese, mas não constituem uma confirmação definitiva. A ESA salienta que alguns aspetos da nuvem simulada ainda não correspondem exatamente às observações.

A investigação deixa uma ideia relevante para a exploração espacial: processos raros nas condições da Terra podem ser essenciais para compreender o que acontece noutros mundos. E uma nuvem marciana com 1800 quilómetros poderá ser um exemplo disso.

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Autor: Vítor M.
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Tags:
Arsia Mons Elongated Cloud ESA Marte nuvem

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Comentários

1
  1. JI
    Jihah

    O vulcao de marte chama se Olimpo e tem 25km de altura. É inspirado na lenda romana de Zeus e os Deuses que la vivem…vida em marte não e possivel, o núcleo do planeta deixou de girar E A Atmosfera fugiu. Vejam o filme the core que explica bem esse fenomeno

    Responder

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