Marte tem uma nuvem com 1800 km e a explicação envolve física “exótica”

Todas as manhãs, durante uma parte do ano marciano, uma gigantesca nuvem branca forma-se junto a um vulcão e estende-se por até 1800 quilómetros antes de desaparecer. Agora, uma nova investigação apresenta uma possível explicação para este fenómeno: um processo físico que nunca foi observado diretamente na atmosfera de um planeta.

Quase nada conhecemos de Marte, mas achamos que conhecemos

Marte continua a surpreender os cientistas. Desta vez, as atenções estão voltadas para a Arsia Mons Elongated Cloud (AMEC), uma nuvem de gelo de água que surge nas proximidades do vulcão Arsia Mons, com cerca de 20 quilómetros de altura.

Durante a primavera e o verão do hemisfério sul marciano, esta formação repete uma rotina peculiar: aparece de manhã, cresce até atingir dimensões impressionantes e acaba por se dissipar. O ciclo prolonga-se durante vários meses.

Apesar das observações da sonda Mars Express, que deram destaque ao fenómeno em 2018, reproduzir a formação desta nuvem num modelo atmosférico continuava a ser um desafio.

Uma nuvem que obrigou os cientistas a repensar os modelos

Uma nova investigação, publicada na Nature Geoscience, conseguiu simular a formação da AMEC ao incluir um processo conhecido como nucleação homogénea.

O nome pode parecer complicado, mas a ideia é relativamente simples. Habitualmente, as nuvens formam-se quando o vapor de água encontra pequenas partículas suspensas na atmosfera, como poeiras ou sais, que servem de suporte à formação de gotículas ou cristais de gelo.

Neste caso, os investigadores sugerem que o vapor de água poderá transformar-se diretamente em partículas de gelo, sem precisar desses pequenos “pontos de apoio”.

Segundo Jorge Hernández-Bernal, autor principal do estudo, foi necessário incluir nos modelos uma física considerada pouco provável em condições naturais para conseguir reproduzir a nuvem.

Captada pela Mars Express da ESA, esta nuvem de gelo surge nas manhãs de primavera e verão junto ao vulcão Arsia Mons, em Marte, e poderá formar-se através de um raro processo atmosférico de nucleação homogénea.

A temperatura pode cair 30 °C em apenas 10 minutos

Para que este processo aconteça, são necessárias condições extremas. E o gigantesco vulcão Arsia Mons poderá ser a peça que faltava para compreender o fenómeno.

Ao passar pelo vulcão, o vento provoca movimentos atmosféricos que elevam o ar húmido vários quilómetros em poucos minutos. Essa subida provoca um arrefecimento muito rápido: a temperatura pode descer cerca de 30 °C em apenas 10 minutos.

Em simultâneo, a humidade relativa aumenta de forma acentuada, criando condições para que o vapor de água origine cristais de gelo.

O valor referido pelos investigadores é surpreendente: níveis de humidade relativa mais de 100 mil vezes superiores aos habitualmente encontrados no quotidiano terrestre. Trata-se de uma medida relativa à saturação do ar àquela temperatura, pelo que isso não significa que Marte tenha mais água na atmosfera do que a Terra.

Uma explicação promissora, mas ainda por confirmar

Os cientistas já tinham considerado a possibilidade de este processo ocorrer nas camadas superiores das atmosferas da Terra e de Vénus. Contudo, ainda não tinha sido observado diretamente numa atmosfera planetária.

No caso de Marte, os resultados da simulação reforçam essa hipótese, mas não constituem uma confirmação definitiva. A ESA salienta que alguns aspetos da nuvem simulada ainda não correspondem exatamente às observações.

A investigação deixa uma ideia relevante para a exploração espacial: processos raros nas condições da Terra podem ser essenciais para compreender o que acontece noutros mundos. E uma nuvem marciana com 1800 quilómetros poderá ser um exemplo disso.