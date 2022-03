Quantas vezes não nos deparamos com a necessidade de descarregar vídeos do YouTube ou de outras plataformas para os formatos MP4 ou MP3? Existem várias possibilidades, algumas mais completas do que outras e cabe-nos ir testando aquelas que consideramos as melhores formas para tal.

Por conseguinte, pretende esta análise mostrar o porquê de escolher este software em detrimento do outro e para isso começamos, por simples descrições como o facto de o YT Saver simplificar o download de conteúdo de vídeo através de uma plataforma centralizada e dedicada a uma vasta gama de sites de streaming de ‘media’, bem como um conversor e um browser.

Para quem nunca ouviu falar até 2022, o que é o YT Saver?

Para começar, é essencial definir o YT Saver como um completo software de conversão de plataformas onlines, vídeo e áudio, compatível com a maioria dos sites de vídeo.

Logo, entre todas as plataformas, podemos incluir:

Vimeo,

DailyMotion,

Instagram,

TikTok,

Facebook,

YouTube,

Niconico,

Twitch,

Bilibili.

Adicionalmente, do alto da sua plenitude, permite também:

descarregar audiolivros,

fazer o download e converter efeitos sonoros,

descarregar música de fundo e canções gratuitas

Todos esses downloads podem ser feitos a partir de centenas de sites de partilha de música, onde podemos contabilizar plataformas famosos como:

VEVO,

FreeSound,

MixCloud,

Spotify,

SoundCloud,

Entre outras

Descarregar vídeos: formatos suportados pelo YT Saver

Na verdade, o YT Saver suporta por completo o download, e respetiva conversão, de diferentes vídeos em formato HD ou SD, 8K, 4K, e 2K para MP3, MP4, e outros formatos populares.

Por outro lado, para grande vantagem do utilizador, o YT Saver vai oferecer a possibilidade de podermos descarregar listas de reprodução completas do YouTube diretamente para o nosso PC.

Browser dedicado YT Saver

Por último, salientamos o seu browser de Internet, incorporado, que é capaz de simplificar o processo de navegação em websites da especialidade de vídeos e músicas.

Assim, este browser coloca em cima da mesa a possibilidade de descarregar filmes diretamente do website pretendido.

Ah, e não podemos esquecer: no caso do YouTube, existe uma funcionalidade apelidada de Youtube Cutter que permite editar e cortar os videoclipes descarregados a partir dessa plataforma.

Principais características e benefícios do YT Saver para 2022

Primordialmente, e como mencionado, este software é algo que consideramos Premium. Porquê? Porque não é fácil encontrar uma aplicação tão completa, funcional e intuitiva no mercado.

Sobretudo, e apesar das dezenas de opções que existem, o alcance no número de plataformas suportadas é uma das suas grandes mais-valias. Contudo, abaixo deixamos das mais importantes características:

Possibilidade de proteger a privacidade dos vídeos descarregados

Por outras palavras, de maneira a manter os nossos ficheiros de vídeo e música a salvo de olhares curiosos e da visualização não autorizada por terceiros, o YT Saver inclui aquilo a que apelida de Modo Privado em que armazena os ficheiros descarregados numa pasta protegida por palavra-passe.

Descarregar Vídeos a velocidades acima da média

Ao mesmo tempo, enquanto o software mostra uma robustez nas suas características, é também certo que o YT Saver Video Downloader proporciona um aumento de 10X na velocidade de download de vídeos. Evitado será dizer que a conversão também é bastante rápida, mas neste caso tudo pode depender da sua máquina.

Downloads ilimitados com o YT Saver

Em contrapartida, o YT Saver PRO dá a chance aos seus utilizadores de poderem descarregar um número infinito de vídeos e listas de reprodução a partir de sites de streaming, bem como vê-los quando estiver offline. O céu é o limite, ou então a capacidade do seu disco...

Outras importantes características a destacar no YT Saver:

Descarregar vídeo, áudio, listas de reprodução a partir de mais de 10.000 websites sem qualquer perda de qualidade,

Descarregar listas de reprodução, canais e múltiplos vídeos do YouTube com um clique,

Descarrega música, listas de reprodução, artistas, álbuns do Spotify e outros sites de música popular, até 320kbps,

Descarrega as legendas do YouTube como SRT,

Faz o download de vídeos privado do Facebook, Instagram, Vimeo e muito mais,

Descarrega vídeos do Tiktok por nome de utilizador e hashtag sem marca de água

Converter de YouTube para ACC

Importante, ainda na senda das características, este software consegue converter do YouTube para o formato ACC directamente. Existe, inclusive, um guia do programador do software que mostra como.

Como descarregar e instalar o YT Saver Video Downloader em 2022

De antemão, é muito simples poder descarregar o YT Saver Video Downloader. Com apenas 3 passos ficamos prontos para a ação. Vejamos:

1º Passo - Descarregar o YT Saver

Desde já, é importante saber que o YT Saver Video Downloader está disponível tanto para Windows, como para Mac.

Assim, para começar, basta ir ao site do software e descarrega-lo.

2º Passo - Instalar o YT Saver

Agora, descarregado o software, basta correr o executável, escolher a preferência de idioma e clicar no botão OK.

Entre o disclaimer e o local de instalação do software, incluindo a criação de um atalho no Ambiente de Trabalho a instalação decorre de forma automática.

Logo depois, finalizado processo, somos levados para a janela principal do YT Saver Video Downloader.

3º Passo - Registe o software

Antes de tudo, convém saber que a edição gratuita do YT Saver Video Downloader apesar de funcionar a 100% apenas permite uma quantidade limitada de downloads de conteúdos.

Então, para utilizar todas as funcionalidades deste programa, é necessária a ativação do mesmo. No caso de possuir um código de ativação basta clicar em Register, no topo da página, para aceder ao ecrã de registo.

Planos de registo

Efetivamente, estão diponíveis vários planos, entre os quais podemos escolher o que melhor se adapta às necessidades. Basta visitar este link.

Como descarregar um vídeo do Youtube, do Facebook ou outra plataforma?

Na verdade, existe um conjunto muito pequeno de passos que permitem a ação de descarregar vídeos de uma plataforma online. Neste caso, em particular, mostramos como fazê-lo a partir do YouTube:

Copiar o URL do vídeo do YouTube

Para descarregar vídeos do YouTube, ou de outros websites, basta visitar o site e procurar o vídeo pretendido. Seguidamente, basta copiar o link do vídeo a partir da barra de endereços.

Formatação do vídeo de saída

Antes de iniciar o procedimento de download, é possível escolher o formato de saída e a resolução/qualidade do vídeo/áudio.

Para tal, basta clicar em "Setting", no canto superior direito da interface.

Depois, no separador "Download" da janela das Preferências, podemos escolher a tipologia de ficheiros de vídeo ou áudio e ajustar a qualidade pretendida.

Além disso, a localização dos ficheiros também pode ser definida mediante a preferência do utilizador.

Se o MP4 é o formato de vídeo padrão, existem outros pelos quais podemos optar.

Colar o link do video que copiamos no campo seguinte

Sabiamente, o programador facilita a nossa vida ao colocar um botão que diz PASTE URL, numa tradução direta, Colar o URL (link) - diretamente - e de forma automática o vídeo será descarregado.

Descarregar o vídeo do YouTube

Uma vez finalizado o nosso download do vídeo, o ficheiro ficará armazenado no nosso PC. Para aceder a todos os vídeos descarregados, basta clicar, do lado direito da janela, na opção

Desta feita, recomendamos vários links do próprio site do programador, entre os quais podemos analisar:

Ou, caso prefira, existe um completo guia do YT Saver que é quase de obrigatória leitura, aqui.

Formatos de Entrada Suportados

Vídeo:

MP4, M4V, 3GP, MPEG, DAT, AVI, ASF, WMV, VOB, MKV, FLV, 3GS, 3G2, F4V, WEBM, TS, RMVB, MOV

Áudio:

AAC, AC3, FLAC, M4A, WAV, WMA, AMR, MKA, MP2, AIF, AU, AIFF, CAF, OGG, RAM, RA, M4B, M4R, APE, OPUS, WEBM

Formatos de Saída Suportados

Vídeo:

MP4, MOV, WMV, AVI, FLV, MKV, HEVC MP4, HEVC MKV, 3GP, iPhone/iPod, iPad, Telefone Android, Android Tablets

Áudio:

M4A, MKA, WAV, AAC, AAC, FLAC, AIFF, OGG

Conclusão sobre o YT Saver em 2022

Antes de mais, o grande destaque do YT Saver reside no facto de se apresentar com uma versão gratuita, embora limitada mas e funcional e uma função comercial muito completa e parece merecer cada cêntimo gasto no software, afinal as coisas boas da vida custam dinheiro, certo?

Todas as suas características de conversão, formato, suporte de entrada e saída de vídeo e áudio fazem do software uma das mais importantes aplicações no setor e da qual não se podem menosprezar as suas capacidades.

Por último, de uma interface simples mas potente, encontramos diante de nós um software pensado em todos os tipos de utilizadores que merece, no mínimo o seu download e teste. Depois, bem, depois fico à descrição de cada um optar ou não por um plano de subscrição

NOTAS IMPORTANTES

A questão coloca-se e é importante: é ilegal descarregar vídeos de sites de streaming para um dispositivo nosso?

Geralmente, fazer o download de vídeos para um dispositivo é ilegal, em especial se o material estiver protegido por direitos de autor e não tiver adquirido autorização para utilizar o conteúdo descarregado para fins comerciais. No entanto, importante, é permitido descarregar vídeos para os nossos dispositivos desde que seja feito para uso pessoal.

Podemos considerar este software seguro?

Não existe qualquer constrangimento, que seja do nosso conhecimento ou experiência que coloque esta aplicação com algum alerta. O programa limita-se a cumprir aquilo que anuncia.