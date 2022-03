Vídeo de Zelensky a render-se aparece em site de notícias! Mas é falso…

Esta é uma guerra diferente de todas as outras que conhecemos, ou melhor, uma guerra que junta outras armas. Como temos referido várias vezes, esta é uma guerra híbrida, que envolve equipamento militar, mas que também acontece no campo do digital com ciberataques e fake news.

Recentemente os piratas informáticos conseguiram colocar num site de notícias um vídeo falso onde Zelensky, Presidente da Ucrânia, rende-se perante a ameaça russa.

Zelensky pede para militares baixarem as armas? É mentira!

A guerra entre a Rússia e a Ucrânia no mundo digital continua forte e há registos que vários ciberataques de ambas as partes. Além disso, a contra informação tem também circulado, o que torna tudo ainda mais difícil.

Recentemente os piratas informáticos conseguiram "injetar" na TV ucraniana um vídeo onde Volodymyr Zelensky se rende à Rússia e pede aos seus soldados para baixar as armas.

Não se sabe ainda propriamente a origem do vídeo, mas o vídeo até chegou a ser difundido numa emissão de um canal televisivo ucraniano. Zelensky não perdeu muito tempo e respondeu de imediato.

O Facebook, o Twitter e o Youtube eliminaram o vídeo, e o presidente da Ucrânia publicou uma mensagem no Telegram onde esclarece que: “Estamos a defender a nossa terra, as nossas crianças, as nossas famílias. Portanto, não temos planos de baixar as armas. Até à vitória!”.

A presidência russa (Kremlin) rejeitou hoje a ordem do Tribunal Internacional de Justiça (TIJ), o tribunal superior da ONU, para que a Rússia suspenda imediatamente as suas operações militares na Ucrânia.

A Rússia recusou-se a comparecer nas audiências do TIJ sobre o caso, realizadas a 07 e 08 de março e refutou a jurisdição do tribunal sobre a reivindicação da Ucrânia.

A Rússia lançou a 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que já causou pelo menos 726 mortos e mais de 1.170 feridos, incluindo algumas dezenas de crianças, e provocou a fuga de cerca de 4,8 milhões de pessoas, entre as quais três milhões para os países vizinhos, segundo os mais recentes dados da ONU.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas e políticas a Moscovo.