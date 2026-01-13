Principais funções de um Responsável de Cibersegurança (Dec-Lei 125/2025)

O Decreto-Lei n.º 125/2025 aprovou em Portugal o novo Regime Jurídico da Cibersegurança, transpondo a Diretiva (UE) 2022/2555 (NIS2) para o ordenamento jurídico nacional. As entidades públicas e privadas consideradas essenciais ou importantes têm de ter um Responsável de CiberSegurança. Quais as funções?

O responsável de cibersegurança é uma figura chave prevista especificamente no artigo 31.º do decreto-lei. As principais características são:

Nomeação

As entidades essenciais e importantes devem designar um responsável de cibersegurança.

Essa pessoa deve ser titular dos órgãos de gestão, direção ou administração da entidade ou responder diretamente a eles (sem subordinação intermédia).

Principais funções de um Responsável de Cibersegurança

O responsável de cibersegurança tem, pelo menos, as seguintes funções:

Propor medidas de gestão de riscos de cibersegurança, incluindo na cadeia de fornecimento.

Prestar informações sobre essas medidas aos órgãos superiores da entidade.

Apoiar a entidade no cumprimento das medidas de supervisão e de execução de obrigações de cibersegurança.

Promover cultura de cibersegurança na organização, sugerindo ações de formação.

Assegurar a gestão de riscos de forma contínua.

Garantir o cumprimento das obrigações relativas à elaboração de relatórios anuais de cibersegurança

Embora o decreto-lei também obrigue à indicação de um ponto de contacto permanente (24/7) com o Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS), essa figura pode ser o próprio responsável de cibersegurança ou outra pessoa indicada pela entidade, conforme o artigo 26.º.