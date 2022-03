Nvidia poderá ter reduzido o preço de custo das suas gráficas em até 12%

O segmento dos chips eletrónicos é um dos mais populares no mundo da tecnologia. Mas também foi um dos mais afetados pela pandemia da COVID-19, o que originou uma grave escassez de componentes. Tal problema levou a outros, como a falta de produtos e o aumento significativo do preço dos mesmos.

No entanto, parece que o valor das placas gráficas já começa a descer para montantes mais próximos dos inicialmente recomendados pelas marcas. E segundo as mais recentes informações da indústria, a Nvidia já terá mesmo reduzido o preço das suas GPUs para até 12%.

Nvidia terá reduzido o valor das suas gráficas em até 12%

Os últimos rumores vindos de fontes da indústria indicam que a Nvidia já terá reduzido o preço das suas placas gráficas entre 8% e 12%. Esta atualização de valores por parte da fabricante destina-se às suas marcas parceiras. Como tal, espera-se que estas alterações tenham um efeito quase imediato também no valor tabelado nas GPUs para venda aos consumidores já durante as próximas semanas. No entanto, também se estima que essa redução de preço não seja proporcional para as marcas parceiras e para os clientes.

De acordo com os pormenores, os motivos que levaram a esta redução de preço são várias. Mas a principal razão estará relacionada com a compra destes equipamentos para a mineração de criptomoedas, pois com o preço atual das placas gráficas, esta é uma atividade que deixou de ficar rentável. Como tal, a não ser que os mineradores consigam extrair algum lucro significativo na extração das moedas digitais, as mesmas não serão compradas para esse fim. Assim, esta redução de preço irá cativar novamente essa compra.

Além disso, outra das razões será o facto de a Nvidia procurar posicionar melhor os seus produtos face ao lançamento das GPUs Intel Arc Alchemist que estará para breve.

Assim sendo, resta esperar pelos preços a que as GPUs vão chegar nas próximas semanas às prateleiras das lojas.