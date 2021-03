Como temos visto, as novidades não parecem abrandar para o lado do WhatsApp. A app de mensagens tem conseguido evoluir e dar aos utilizadores muitas melhorias, em áreas essenciais e que vinham a ser pedidas ao longo do tempo.

Como não podia deixar de ser, há mais uma nova funcionalidade, desta vez associada aos backups que são realizados. Os utilizadores vão ter ainda mais segurança e o WhatsApp garante assim a privacidade que todos querem e sobretudo precisam.

Ainda mais segurança para o WhatsApp

A privacidade e a segurança das conversas dos utilizadores do WhatsApp sempre foram um tema controverso. A empresa garante que não tem acesso a qualquer informação partilhada, mas muitos acreditam que o Facebook acaba por ter acesso a muitos dados dos utilizadores.

A empresa tem tentado garantir medidas que mostram que este cenário é falso e que a privacidade existe mesmo. Todos conhecem muitas dessas novidades que surgiram nos últimos meses, havendo uma nova prestes a chegar, agora dedicada os backups e igualmente à sua proteção.

Backups encriptados na Cloud

Do que é avançado pelo conhecido e fiável site WABetaInfo, a segurança passará por encriptar os backups dos utilizadores que são armazenados na Cloud. Estes já são atualmente protegidos no iCloud e no Google Drive, mas com um algoritmo que pode ser revertido.

A ideia passa por usar uma password definida pelo utilizador para encriptar os dados do WhatsApp que são enviados para a Cloud. Estes ficam também protegidos ao serem armazenados desta forma. Esta password é apenas conhecida pelo utilizador e assim garante uma proteção extra.

Uma password trará toda a proteção

Os utilizadores devem aqui ter algum cuidado, pois caso percam esta password, o backup fica inutilizado. O WhatsApp faz questão de referir que não tem acesso a este elemento e que o mesmo não pode ser recuperado posteriormente pelos utilizadores.

Esta novidade chegará em breve ao Android e ao iOS, onde os utilizadores devem apenas definir uma simples password. Esta terá decerto uma interface específica e adaptada a cada versão do WhatsApp. Resta saber quando chegará esta novidade, sendo que está a ser preparada há algum tempo.