A Apple trata normalmente dos seus problemas de segurança de forma discreta e muito rápida. Depois de reportados, estes seguem uma avaliação criteriosa e de forma célere surgem as necessárias atualizações.

É precisamente isso que está agora a acontecer, com duas novas atualizações lançadas. Tanto o iPhone e o iPad como os Mac têm atualizações, para tratar de problemas de segurança. Chegou o iOS 14.4.1 e o macOS 11.2.3 para resolver uma vulnerabilidade do WebKit.

Novas versões do iOS e do macOS

Há já algum tempo que se esperam novidades da Apple no campo dos seus sistemas operativos. A casa de Cupertino tem estado a desenvolver e a testar as novas versões do iOS e do macOS, com várias melhorias e algumas novidades.

Assim, e de forma surpreendente, a Apple lançou agora duas novas atualizações para os seus 2 sistemas operativos. Estas foram criadas de forma muito rápida e são essenciais, por tratarem de resolver um problema de segurança grave no WebKit.

Falha de segurança encontrada no WebKit

Apesar da descrição das novas versões não ser muito detalhada e concisa, a Apple não deixou de revelar o que trata na sua página de suporte. Aqui é possível ver que estas duas novas versões estão focadas em resolver uma falha do WebKit, o motor que alimenta o Safari.

Esta foi uma falha relatada por investigadores de segurança da Google e da Microsoft (CVE-2021-1844) e está apenas a afetar o browser da Apple. Do que é revelado, existe a possibilidade de causar uma corrupção de memória e assim correr código aleatório no Mac, iPhone ou iPad da vítima.

Apple recomenda que todos instalem as novas versões

Estas novas versões do iOS e do macOS estão criadas e disponíveis não apenas para os modelos mais recentes. Caso tenha um iPhone 6s ou posterior, um iPad Air 2 ou posterior, um iPad mini 4 ou posterior, ou iPod touch de 7.ª geração deve instalar a nova versão.

A recomendação da Apple é o iOS 14.4.1 e o macOS 11.2.3 sejam instalados de forma imediata. A empresa quer assim garantir que os seus equipamentos estejam protegidos e sem qualquer vulnerabilidade de segurança que comprometam os utilizadores e os seus dados.