Há muito que os utilizadores do WhatsApp querem poder usar este serviço em 2 smartphones de forma independente. Esta é uma capacidade que já existe, mas ainda limitada a um número muito reduzido de utilizadores. Um novo passo foi dado agora e já todos os que estão na versão de testes podem agora experimentar a novidade.

Simples usar o WhatsApp em 2 smartphones sem dependências

Há já algum tempo que a equipa de programadores do WhatsApp prepara uma nova funcionalidade para as apps móveis deste serviço. Falamos da possibilidade de o usar em dois smartphones ou tablet de forma isolada e independente.

Esta é uma ds funcionalidades mais pedidas ao longo dos anos e a que mais tem demorado a surgir. Isso muda agora, com uma novidade que está a ser lançada de forma muito discreta e silenciosa. Já todos os que estão na versão beta do WhatsApp para Android podem ter este serviço em 2 smartphones.

A novidade surge depois de algum tempo em que esteve acessível apenas a um número limitado de utilizadores, em testes mais privados. Com a mudança, fica muito mais perto de todos a possibilidade de usarem o WhatsApp em 2 smartphones, com a mesma conta e sem dependências.

Novidade acessível a todos na versão beta para Android

Quem estiver neste problema beta do WhatsApp, só precisa de abrir a app no smartphone secundário e indicar que quer vincular um novo dispositivo. Depois, no smartphone principal devem ler o código QR para terminar o processo.

Importa recordar que nem todas as funcionalidades estão disponíveis e algumas ainda não estão a 100%. Há também a limitação de que o smartphone secundário apenas pode ser um Android. Por agora o WhatsApp para iOS ainda não é suportado.

Com esta novidade, fica muito mais perto a chegada de uma das opções mais pedidas do WhatsApp. Em breve vamos poder usar este serviço em vários dispositivos sem necessitar de ter o principal ativo ou sequer ligado à Internet. Resta aguardar e ver o que está a ser preparado.