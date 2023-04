Não tem sinal de rede no seu telemóvel? Qual será o problema?

Muitas vezes no interior de Portugal (e não só!), deixamos de ter sinal de telemóvel, não apanhamos rede GSM do nosso operador. Esse cenário pode ser limitador, visto que alguns operadores apostam pouco em zonas mais afastadas dos grandes centros, mas muitas vezes locais procurados para férias e passeios. É para esses momentos que hoje deixamos algumas sugestões. A ideia é podermos resolver o problema da falta de rede.

A ideia de pesquisar algumas soluções partiu depois de há umas semanas estar no interior do país e deixar de ter sinal Vodafone, quando outras pessoas, com MEO, tinham rede e estavam contactáveis. A falta de rede pode ser por vários motivos à parte do sinal do operador. Hoje trazemos algumas sugestões.

Falta de cobertura

Existem várias razões pelas quais as pessoas podem ficar sem cobertura móvel. Por exemplo, pode ser devido a problemas na rede da operadora ou simplesmente porque a área não está abrangida pelo sinal GSM.

Assim, se for para uma zona do país onde suspeite que tem rede fraca, comece por verificar a qualidade da cobertura. Existem vários serviços, as operadoras têm essa informação. Há, depois, o serviço da ANACOM, tem.REDE que cobre o território com informação dos vários operadores em Portugal.

O que é o tem.REDE? O tem.REDE? é uma ferramenta da ANACOM que conta com a participação dos operadores móveis que têm rede própria: a MEO, a NOS e a VODAFONE. O tem.REDE? apresenta informação sobre as coberturas das redes dos operadores móveis no território nacional, de acordo com os critérios (teóricos) previamente definidos e acordados entre estes e a ANACOM. A informação disponibilizada é da exclusiva responsabilidade dos operadores participantes. Como usar o tem.REDE? Para verificar a cobertura da rede móvel tem de: 1. Escolher o local (clique na lupa e insira o local ou amplie o mapa); 2. Selecionar o Operador e a Tecnologia – Serviço.

Os resultados serão visíveis se a unidade de medida tiver um valor inferior ou igual a 6 km. Para mais informação sobre os resultados obtidos, consulte a Legenda Detalhada. Quem atualiza os dados do tem.REDE? São os operadores móveis que atualizam os dados no tem.REDE?. Qual a periodicidade de atualização dos dados? Cada operador atualiza os dados com a periodicidade que entender adequada em função da evolução da sua rede. Pode consultar no tem.REDE? a data da última atualização efetuada por cada operador, bastando clicar no local da respetiva cobertura. Que serviços móveis posso consultar no tem.REDE?? Encontram-se para consulta dois conjuntos de serviços móveis: “Voz, SMS e MMS”;

“Dados móveis” no download. Quais as tecnologias associadas aos serviços móveis? A informação sobre as coberturas relativas aos serviços móveis de voz, SMS e MMS disponibilizados no tem.REDE? tem por base as redes GSM (2G) e UMTS (3G), e a relativa aos serviços de dados móveis tem por base as redes UMTS/HSPA (3G) e LTE (4G). Que operadores posso consultar? Pode consultar a informação sobre a cobertura da rede móvel disponibilizada pela MEO, pela NOS e pela VODAFONE (operadores com rede própria). Posso consultar informação sobre os operadores móveis virtuais (MVNO)? Os MVNO suportam-se nas redes de outros operadores (que em Portugal podem ser a MEO, a NOS e a VODAFONE). Em Portugal existem os seguintes MVNO: Lycamobile, que se suporta na rede da VODAFONE;

NOWO, que se suporta na rede da MEO;

ONI, que se suporta na rede da MEO, e fornece apenas soluções empresariais. A informação disponibilizada no tem.REDE? permite concluir que tenho cobertura dentro de edifícios? A informação das coberturas disponibilizadas pelos operadores diz apenas respeito à cobertura em espaços exteriores, de acordo com os critérios previamente definidos e acordados entre os operadores e a ANACOM

Problemas na rede móvel

Por vezes o problema pode ser momentâneo. Avarias acontecem e as empresas têm nas suas páginas e fóruns algumas informação relacionada.

Existe também o serviço Downdetector que recebe também informação dos utilizadores sobre as avarias, como podemos ver neste. O mesmo acontece neste link para a NOS e também aqui para a MEO.

Problemas no telemóvel

Também não deve deixar de verificar se o problema não estará no seu equipamento. Por vezes o smartphone, no slot do cartão SIM, apresenta mau contacto e não é anormal o telefone ficar sem rede.

A nossa sugestão é para o retirar, limpar, verificar a qualidade dos contactos (se não têm danos visíveis) e voltar a colocar no dispositivo. Se o seu cartão for muito antigo, sugerimos mesmo que contacte o seu operador e solicite uma segunda via (por vezes a troca é gratuita).

Utilizar uma outra rede móvel de forma provisória com um eSIM

Esta é uma solução que muitas pessoas, se não mesmo a maioria, desconhece. Mas se vai para um local onde sabe que a sua operadora não tem grande cobertura do sítio, então poderá comprar um cartão eSIM, sem gastar mais que 5 ou 6 euros, por exemplo, e ter dados, assim como usar a rede móvel para comunicar com o mundo.

Por exemplo, podemos solicitar um eSIM nas operadoras e ter dados a par dos da nossa operadora. Esta informação está disponível no site da NOS, da MEO, ou da Vodafone. Existe depois a Airalo, um portal onde podemos comprar um ou mais eSIM dependendo da rede que queremos e do plano. Temos oferta a pouco mais de 5 euros. Isso permite que possamos ter uma rede diferente da nossa, que tenha uma melhor cobertura para a zona onde queremos ir, sem gastar muito e vamos, claro, estar sempre conectados ao mundo.

Aliás, se pesquisarem por eSIM no Google de certeza que vão ficar admirados com a quantidade de empresas que comercializaram pacotes de dados e de voz via eSIM. Estes produtos podem ser adicionados hoje a um leque grande de dispositivos:

Que dispositivos suportam o eSIM? Para utilizar um eSIM, o seu dispositivo deve ser compatível com o eSIM e não estar bloqueado. Consulte a lista abaixo para ver se o seu dispositivo suporta a tecnologia eSIM. Apple: iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 Mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 Mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE (2020)

iPhone SE (2022)

iPad Air (3.ª geração)

iPad Air (4.ª geração)

iPad Pro 11 polegadas (1.ª geração)

iPad Pro 11 polegadas (2.ª geração)

iPad Pro 11 polegadas (3.ª geração)

iPad Pro 12.9 polegadas (3.ª geração)

iPad Pro 12.9 polegadas (4.ª geração)

iPad Pro 12.9 polegadas (5.ª geração)

iPad (7.ª geração)

iPad (8.ª geração)

iPad (9.ª geração)

iPad (10.ª geração)

iPad Mini (5.ª geração)

iPad Mini (6.ª geração) Samsung Samsung Galaxy S23

Samsung Galaxy S23+

Samsung Galaxy S23 Ultra

Samsung Galaxy S22 5G

Samsung Galaxy S22+ 5G

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G

Samsung Galaxy S21 5G

Samsung Galaxy S21+ 5G

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G*

Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy S20+

Samsung Galaxy Z Flip

Samsung Galaxy Z Flip3 5G

Samsung Galaxy Z Flip4

Samsung Galaxy Z Fold

Samsung Galaxy Z Fold2

Samsung Galaxy Z Fold3

Samsung Galaxy Z Fold4

Samsung Galaxy Note 20

Samsung Galaxy Note 20+

Samsung Galaxy Note 20 Ultra Google Pixel Google Pixel 7

Google Pixel 7 Pro

Google Pixel 6

Google Pixel 6a

Google Pixel 6 Pro

Google Pixel 5

Google Pixel 4, 4a & 4 XL

Google Pixel 3 & 3 XL

Google Pixel 3a & 3a XL Huawei Huawei P40

Huawei P40 Pro

Huawei Mate 40 Pro OnePlus OnePlus 11 5G OPPO OPPO Find X3 Pro

OPPO Find X5

OPPO Find X5 Pro

OPPO Reno A Alguns destes modelos não funcionam com eSIM em alguns países. Para mais informação verifique a página do operador

Basicamente podemos (nos modelos que suportam eSIM) ter um cartão de outra operadora e, nos locais onde sabemos que a nossa operadora não tem cobertura, usamos o outro serviço. Por exemplo, o iPhone 13 e seguintes, permite adicionar um cartão SIM e dois eSIM. Portanto, podemos ter num só equipamentos 3 redes nacionais.

Estas são algumas dicas para que não fique sem sinal quando se deslocar a certos sítios onde é difícil ter sinal de rede nalguns operadores. Claro, há outros locais onde "não há milagres", simplesmente não existe rede, não há nenhum operador a fornecer sinal GSM e, nesse caso, só tendo um iPhone 14 poderá ter comunicações em SOS de Emergência via Satélite, como mostramos aqui.