Vodafone lança “Neo”: O smartwatch para crianças por 169,90€

Como sabemos, as operadoras não apostam só em pacotes de serviços. Cada vez mais, as operadoras têm também equipamentos para venda.

A mais recente novidade é o Neo, que chega através da Vodafone, e que é considerado o mais avançado smartwatch para crianças. Conheçam todas as especificações.

A Vodafone Portugal e a Disney Portugal anunciaram o lançamento de um smartwatch para crianças, o Neo. Este novo smartwatch permitirá aos mais pequenos dar os primeiros passos no mundo digital assim como ajudar os pais a manterem-se em contacto com as crianças através da sua tecnologia inovadora.

O Neo é o segundo equipamento da família de produtos inteligentes Smart Tech, com um design totalmente exclusivo Vodafone, que reflete a identidade da Empresa ao reforçar a aposta na inovação e oferta de soluções de IoT para o segmento de Clientes particulares.

Com funcionalidades avançadas, mas sem acesso à internet, o novo smartwatch permite a execução de chamadas e envio de mensagens de texto e emojis entre uma rede de contactos de confiança gerida através da Vodafone Smart App (com um limite máximo de 9 contactos móveis Vodafone), permitindo desta forma que os membros dessa lista estejam em contacto, mesmo à distância, com as crianças.

À prova de água (com certificação IP68), o Neo possui ainda uma câmara incorporada para que as crianças possam dar asas à própria criatividade com as suas fotografias, assim como a verificação da respetiva localização do smartwatch, em tempo real, através da App.

Principais especificações características

Autonomia da bateria: até 24 horas

À prova de água (IP68)

Câmara (5 MPX)

Vodafone Smart SIM (incorporado no equipamento)

Peso: 40.6 g

Neo custa 169,90€ e subscrição de serviço 5€/mês

É necessária uma subscrição ativa do Vodafone Smart SIM para garantir a ligação à rede Vodafone (cartão já incorporado no equipamento). Depois de comprar o seu equipamento, que custa 169,90€, faça o download da App Vodafone Smart e ative um dos planos

€5/mês ou €49,9/ano (poupança equivalente a 2 meses de serviço)