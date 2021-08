Arch Linux (2021.08.01) com kernel 5.13 já está disponível

Quem entra no mundo Linux depara-se com uma panóplia de distribuições que tentam oferecer o melhor do Open Source. Uma das distribuições Linux mais badaladas é o Arch Linux… mas esta não é propriamente para iniciantes.

Recentemente foi lançada a primeira ISO do Arch Linux com o kernel 5.13. Saiba quais as novidades.

O Arch Linux é uma distribuição Linux desenvolvida com o objetivo de ser o mais automatizada possível, dando ao utilizador o poder de tomar o maior número de decisões possíveis quanto à sua configuração.

Instalar esta distribuição não é propriamente a tarefa mais simples, mas o Pplware disponibiliza um tutorial aqui. Depois de instalada as vantagens são mais que muitas. Esta é uma das distribuições mais limpas e com menos apps desnecessárias, o que a faz ser usada por muitos, que depois a preparam ao seu gosto e com as suas aplicações favoritas.

Novidades da nova distro Arch Linux

Linux Kernel 5.13

Melhor suporte para hardware

Suporte para FreeSync HDMI para GPUs AMD

Suporte para ACPI 6.4

Suporte para o Lenovo’s Thinkpad X1 Tablet Thin

Suporte para Apple’s Magic Mouse 2

Para quem já tem o esta distribuição numa máquina, basta que execute o comando sudo pacman -Syu para proceder à sua atualização.

Arch Linux