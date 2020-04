Vodafone Espanha: Tarifário móvel ilimitado agora custa apenas 24,99 euros

Nunca os serviços de comunicações foram tão importantes na vida dos utilizadores. Com a COVID-19 a conseguir com que grande parte das pessoas esteja confinada em casa, a internet tem sido um refúgio e uma forma de passar o tempo e trabalhar.

Em Espanha o tarifário Vodafone RED Infinity, o primeiro tarifário ilimitado de voz, SMS e dados móveis, agora custa “apenas” 24,99 euros. Será que vai chegar a Portugal?

A Vodafone Espanha acaba de anunciar tarifários de “perder a cabeça”. Trata-se de um tarifário móvel ilimitado que agora custa apenas 24,99 euros. Segundo a informação, a empresa garante a “melhor rede móvel”/5G. Esta “promoção” é válida durante 12 meses. Além de internet ilimitada, a Vodafone oferece ainda chamadas ilimitadas.

Além do tarifário principal, há ainda outras opções bastante interessantes e, igualmente, com desconto de 25 euros mês durante o período de um ano. Por exemplo, o tarifário móvel ilimitado super custa apenas 20,99 euros mês. De referir que depois de ultrapassados os 12 meses os clientes têm de voltar a pagar o valor sem promoção.

Estes são preços “simpáticos” tendo em conta as características dos tarifários. Não se sabe se em Portugal existirá alguma promoção tipo esta. Por agora, com as pessoas confinadas em casa, não é que seja muito necessário, pois normalmente estamos ligados à rede Wi-Fi. No entanto, é sem duvida uma ação por parte da Vodafone.