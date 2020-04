Subscrição gratuita 90 dias de BMC Client Management on-premise

A COVID-19 tem obrigado as empresas a adotar soluções que permitem mantê-las “vivas”. O teletrabalho tem sido a principal estratégia, mas é preciso não esquecer a segurança das empresas assim como a segurança dos próprios funcionários. Números recentes revelam que, só nos últimos meses, o número de ataques cresceu na ordem dos 300% e os piratas informáticos têm conseguido “roubar” uns milhares.

Os trabalhadores em modo remoto estão mais expostos e vulneráveis. Hoje temos uma solução para os manter seguros.

Agora mais do que nunca, no IT, a prioridade é assegurar um ambiente de trabalho seguro, funcional e apoiar as pessoas nas suas tarefas diárias ou na resolução rápida de problemas que coloquem em causa a sua produtividade.

O BMC Client Management é um software avançado de gestão de sistemas que possui várias funcionalidades para monitorizar sistemas numa rede. Por exemplo, com este software é possível identificar um ponto na falha numa rede, permitindo assim que seja mais facilmente resolvido. Pode também, aceder e controlar de forma segura e rápida sistemas remotos.

Resumo das principais funcionalidades do BMC Client Management:

Remote Control/Access

Inventário & Discover

Patch Management

Deployment de Aplicações e Sistemas Operativos

Compliance & Security

Esta solução proporciona um controlo total do parque informático, reduz o risco e proporciona um serviço de apoio e suporte de excelência, Anytime & Anywhere sem recurso a VPN.

Para ajudar a enfrentar este desafio no que diz respeito à segurança, a Factis tem para lhe oferecer durante 90 dias esta ferramenta. Para tal basta que a solicite aqui.

A FACTIS tem mais de 24 anos, dedica-se à Prestação de Serviços e às soluções de Gestão e Automação iT. Sob o lema WE CARE IT , o compromisso consiste em proporcionar um serviço IT de excelência, seja ele executado pela empresa ou pelos Clientes com recurso às soluções promovidas e implementadas pela FACTIS.

Obter BMC Client Management