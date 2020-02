TuneIn Radio: Porque hoje é o Dia Mundial da Rádio

Já conhece a app TuneIn Radio? Hoje, dia 13 de fevereiro, celebra-se o Dia Mundial da Rádio. Foi neste dia, há muitos anos, que a United Nations Radio emitiu pela primeira vez, em 1946, um programa em simultâneo para um grupo de seis países.

Para quem gosta de ouvir rádio e procura a melhor plataforma online, a nossa dica de hoje vai para a app TuneIn Radio.

TuneIn Radio – uma das melhoras apps para Rádio Online

Se é um audiófilo e a rádio é a sua companhia, então não deixe de ouvir o que o mundo difunde pela Internet.

No seu smartphone, independentemente da plataforma que use, vai poder sintonizar milhares de estações de rádio e ter o prazer constante de músicas do mundo à sua medida e preferência. Para tal basta que instale a app TuneIn Radio no seu smarpthone.

Além das rádios nacionais e regionais, a app TuneIn Radio tem uma panóplia de rádios do mundo distribuídas pelos mais variados temas. Esta aplicação é muito completa. Além da versão grátis, existe também uma versão Pro, paga, que tem funcionalidades adicionais.

O utilizador pode criar uma lista de rádios favoritas e a própria aplicação também via sugerindo algumas rádios e programas. Além dos canais de música, conta com relatos de futebol em direto, notícias, podcasts e rádios de todo o mundo. É indicado mesmo como uma das maiores biblioteca de áudio, com estilos dos mais populares aos mais alternativos.

Como hoje é o Dia Mundial da Rádio, experimentem esta app e digam-nos se gostaram da mesma. O ano passado a nossa sugestão foi para a app odio. Vejam no link seguinte as características da mesma.

