Ao longo dos anos tem sido claro o domínio do Android sobre o iOS. Falamos de dados de utilização e que a cada ano são aumentados, sempre com mais utilizadores a usar estes sistemas nos seus smartphones.

Agora, com dados mais recentes, fica claro que o iOS mudou a sua tendência e está a crescer no final de 2022. Já o Android, em oposição, acabou por perder parte do seu mercado e dos seus utilizadores.

iOS está a ganhar espaço no mercado

Os dados são da StockApps e mostram que há uma ligeira mudança no mercado dos smartphones, em especial nos sistemas operativos. Continua a ser um espaço onde apenas o Android e o iOS têm expressão, sendo por isso usado na maioria das propostas.

Esta informação agora revelada mostra que no final de 2022 há uma ligeira mudança no que toca à diferença de utilização destes sistemas. A Apple e o iOS parece estar a crescer e a ganhar novos utilizadores em todas as áreas.

Com os novos valores que foram apresentados, o iOS garante já ser responsável por quase 1/3 dos utilizadores. Os analistas associam esta mudança à simplicidade de utilização deste sistema e aos equipamentos que a Apple tem no mercado.

Android é ainda o sistema mais usado

Ainda assim e a uma distância muito grande do iOS, temos o Android e todas as suas propostas. Este sistema da Google controla o mercado e está na grande maioria dos smartphones que podem ser encontrados em qualquer local.

Este domínio deve-se à natura aberta do Android e forma simples como qualquer fabricante o pode usar nos seus smartphones. Há também a sua modularidade e a possibilidade de ser personalizado de forma completa e muito simples por qualquer utilizador.

Estamos ainda muito longe de ver o iOS atingir uma posição que possa incomodar ou intimidar o Android, dada a diferença. Ainda assim, este crescimento agora registado mostra que o sistema da Apple e os seus smartphones está a ser cada vez mais uma proposta interessante para os utilizadores.