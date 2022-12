O WhatsApp tem melhorado com o tempo e em 2022 foram muitas as novidades apresentadas aos utilizadores. Estas focaram-se em muitas áreas, em especial no que toca às formas como os utilizadores podem comunicar entre si.

Agora, para recordar o que chegou para este serviço de mensagens, foi revelada a lista de melhorias nas chamadas. Há também uma novidade única e que vai trazer o PiP para estas chamadas no iOS. Vamos conhecer o que chegou ao WhatsApp em 2022.

As novidades das chamadas no WhatsApp

Embora o WhatsApp seja mais conhecido por disponibilizar um serviço de mensagens a utilizadores em todo o mundo, cada vez mais pessoas usam esta plataforma para estar em contacto através de chamadas de voz e vídeo.

Por isso, ao longo deste ano, foram lançadas várias melhorias a esta área das chamadas no WhatsApp, para que os utilizadores possam estar em contacto com os seus familiares, colegas e comunidades.

Foram várias as novas funcionalidades apresentadas para melhorar a comunicação de grupos nas chamadas:

Chamadas com 32 pessoas : tal como acontece nas chamadas de voz, já pode fazer videochamadas no telemóvel com até 32 pessoas – 4x mais pessoas do que antes.

: tal como acontece nas chamadas de voz, já pode fazer videochamadas no telemóvel com até 32 pessoas – 4x mais pessoas do que antes. Enviar mensagens ou silenciar participantes da chamada : ao premir continuamente a foto de um participante, vai aumentar o feed de áudio ou vídeo e poder silenciar ou enviar uma mensagem ao participante em separado enquanto a chamada está a decorrer.

: ao premir continuamente a foto de um participante, vai aumentar o feed de áudio ou vídeo e poder silenciar ou enviar uma mensagem ao participante em separado enquanto a chamada está a decorrer. Ligações para chamadas: quer esteja a fazer uma chamada de última hora ou a planear uma com antecedência, pode facilmente convidar pessoas para uma chamada de grupo ao partilhar uma ligação para a chamada.

Melhorias a caminho do serviço de mensagens

Também foram aplicadas alterações ao design para fornecer uma experiência de chamada mais uniforme:

Formas de onda coloridas : agora pode ver facilmente quem está a falar se a respetiva câmara estiver desligada.

: agora pode ver facilmente quem está a falar se a respetiva câmara estiver desligada. Faixas de notificação na chamada : veja quando uma nova pessoa se junta à chamada de grupo.

: veja quando uma nova pessoa se junta à chamada de grupo. Imagem na imagem em iOS: atualmente em fase de teste beta e com implementação prevista no próximo ano, esta funcionalidade permite executar facilmente várias tarefas durante uma chamada graças a um ecrã de vídeo minimizado.

Como sempre, todas as chamadas no WhatsApp são encriptadas ponto a ponto por predefinição para proteger a privacidade e segurança das pessoas.

Este serviço compromete-se a trazer mais melhorias em 2023 enquanto continuam a disponibilizar chamadas privadas de alta qualidade no WhatsApp, onde quer que os utilizadores estejam.