Há muitos anos que o Telegram é uma alternativa ao WhatsApp e a outros serviços de mensagens. Mais que a segurança que apregoam, as muitas funcionalidades deste serviço são a sua mais-valia e o que muitos utilizadores mais querem.

Pois o criador do Telegram veio agora a público revelar algo que poucos gostariam que fosse anunciado. O serviço vai mudar e passar a ter publicidade, para assim ser viável e ter futuro. Além disso, há novidades que surgem agora no fim do ano.

A inevitável chegada da publicidade

O financiamento do Telegram nunca foi um tema discutido. Todo o serviço era suportado pelo seu criador, que usava as suas verbas para pagar os valores necessários à sua manutenção. No entanto, com valores de 500 milhões de utilizadores ativos, o paradigma terá de mudar.

Foi o próprio Pavel Durov que revelou as mudanças necessárias e que o seu serviço vai aplicar, em conjunto com um conjunto de princípios a serem seguidos. Com uma necessidade de vários milhares de dólares anuais, é hora de monetizar este projeto.

É neste extenso texto que é revelado o futuro. A presença de publicidade será uma certeza, mas apenas em lugares que se entendem não ser críticos para os utilizadores. Há ainda a promessa de que o núcleo do Telegram será mantido gratuito, apesar de alguns extras, possam passar a ter de ser pagos.

Conversas de voz para todos os grupos

Em conjunto com esta novidade, foi revelada outra melhoria que vai chegar já para todos. Falamos dos chats de voz, que passam agora a existir dentro de cada grupo. Estes decorrem em paralelo com as mensagens escritas e as trocas de ficheiros, criando uma nova camada de interação.

Mais uma vez, o Telegram criou uma interface de simples utilização e que agradará aos utilizadores. Sendo um extra a qualquer canal, este irá apresentar informação sempre que as chamadas e as conversas estiverem a decorrer. Vai mostrar isso e o número de utilizadores a participar.

Também a interface de utilização é simples e minimalista. Dá ao utilizador apenas 3 botões, que permitem desligar, silenciar o microfone ou ligar ao altifalante. Com este controlo poderá ser feita a gestão da participação nas chamadas, dentro e fora da interface do Telegram.

Mensagens do Telegram ficam mais interessantes

Esta novidade vai estar disponível nos vários clientes do Telegram e assim chegar aos mais diversos sistemas operativos. Há ainda outras novidades, que podem ser encontradas na página em que tudo foi apresentado com muito detalhe.

Se as conversas de voz eram já esperadas no Telegram, a verdade é que a mudança que Pavel Durov trouxe é importante para a sobrevivência deste serviço, cada vez mais importante e utilizador por milhões todos os dias.