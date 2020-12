Para além de dar aos seus serviços as melhores funcionalidades, a Google tem sempre uma vertente mais divertida e prática que aplica nessas mesmas propostas. Assim, é normal a presença de pequenos segredos escondidos e que os utilizadores procuram avidamente.

O mais recente parece ter sido agora revelado e está à vista de todos no Android. Serve para os momentos em que estamos offline e queremos estar entretidos. Falamos do jogo que encontram agora na Play Store e vai garantir a diversão por horas.

Jogos offline são a marca da Google

Há muitos anos que a Google ganhou o bom hábito de colocar nos seus serviços easter eggs. Estes pequenos segredos estão presentes para mostrarem a faceta mais divertida da empresa e são sempre úteis para os utilizadores, nas suas muitas vertentes.

Nos últimos tempos, a empresa tem criado novos jogos que coloca nestes mesmos locais, para dar algum tipo de entretenimento aos utilizadores. O exemplo mais claro é mesmo a presença do dinossáurio no Chrome, que surge sempre que estão offline. Assim, e até a Internet regressar, a diversão é garantida.

A Play Store recebeu uma novidade interessante

A mais recente adição parece estar na Play Store, a loja de apps do Android. Aqui, e sempre que estiverem offline, vai surgir uma novidade que podem aproveitar. Para além da notificação de falha de acesso, há agora a presença do jogo Hot Air Balloon.

Com uma mecânica muito simples, devem apenas guiar o balão, evitando os obstáculos e recolhendo os prémios que vão surgindo no caminho. A sua estética é muito similar ao jogo do Dino no Chrome e recorre à mesma forma de jogar, simples, mas muito interessante.

Está a chegar agora a todos os utilizadores do Android

Esta novidade tinha sido já descoberta há alguns meses, mas ainda em testes e sem ser algo que estivesse público. Agora, e do que se sabe, a sua disponibilização começou a ser maior e em breve chegará a todos os utilizadores da Play Store e do Android.

A Google segue assim a sua linha de lançamento de novidades. Esta está longe de ser essencial ou esperada, mas dá aos utilizadores mais algum apoio quando estiverem a usar a Play Store e ficarem offline. Os utilizadores Android agradecem certamente esta novidade.