Spotify espera alcançar 100 mil milhões de dólares de receita em 10 anos

O Spotify é um dos serviços de streaming de música mais populares e usados em todo o mundo. A plataforma conta com uma enorme variedade de conteúdos diversificados, para corresponder aos gostos e interesses de todos os utilizadores.

De acordo com as mais recentes informações, a empresa disse agora que espera alcançar uma receita anual de 100 mil milhões de dólares de receita nos próximos 10 anos.

Spotify quer ter uma receita de 100 mil milhões de dólares em 10 anos

Segundo as informações, a Spotify Technology SA referiu nesta quarta-feira (8) que espera alcançar uma receita anual de 100 mil milhões de dólares ao longo dos próximos 10 anos. A empresa de conteúdos e streaming de áudio realizou recentemente o primeiro dia dos investidores desde que abriu capital, no ano de 2018. Um dos objetivos desta ação é cativar o interesse de Wall Street.

E para alcançar este objetivo ambicioso, o Spotify tem que conseguir fazer com que a sua receita cresça quase 10 vezes mais comparativamente aos valores apresentados em 2021, de 11,4 mil milhões de dólares. Por sua vez, Daniel Ek, fundador e CEO da empresa, prevê que as margens brutas aumentem em 40% e a margem operacional em 20%.

No mercado, as ações do Spotify aumentaram 5% nesta quarta-feira, mas neste ano a marca já perdeu 53% do seu valor de mercado. Aos investidores, Daniel Ek referiu que "Estamos com um desempenho muito melhor do que provavelmente suspeita, cerca de 28,5%, o que é um progresso significativo para atingir a nossa meta a longo prazo de 30% a 35%".

Segundo a Reuters, uma das principais razões pelas quais a empresa ainda não conseguiu alcançar os seus objetivos a longo prazo são os enormes gastos no desenvolvimento de plataformas de podcasts e de audiolivros. A empresa adianta que já investiu mais de mil milhões de dólares em podcasts e espera que a receita desta categoria aumente significativamente face aos 215 milhões de dólares conseguidos no ano passado. Como tal, Ek espera que o negócio de podcasts consiga gerar margens entre 40% a 50% e os audiolivros também tenham margens acima de 40%.

Por outro lado, o diretor de engenharia da marca, Alexander Nordstrim, referiu que o Spotify também tem planos para integrar novos conteúdos nos próximos 10 anos, para estimular a receita vinda de cada um dos utilizadores. Além disso, o executivo disse ainda que o serviço de streaming quer bater o recorde de mil milhões de utilizadores em 2030.