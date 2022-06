Quando apresentou o Windows 11, muitos ficaram surpreendidos com a Microsoft, por esta ter novas exigências a vários níveis. Foi a primeira vez em muitos anos que os requisitos foram elevados e que algumas medidas de segurança foram acrescentadas.

Estava certo que o suporte para PCs sem os requisitos não iria acontecer, mas agora algo parece ter mudado. Os PCs sem especificações estão a ser alertados para instalar o Windows 11, algo que pode não ser nada positivo no futuro.

Atualização do Windows 11 finalmente para todos?

Para além do TPM e do Secure boot, a Microsoft trouxe outras limitações ao Windows 11. Eliminou o suporte para um conjunto de CPUs que são ainda considerados atuais e que eram esperados neste novo sistema operativo.

Agora, e do que tem sido revelado, estes PCs estão a receber uma novidade não esperada e que julgavam possível. O Windows 11 está a ser enviado para estas máquinas, mesmo depois de vários meses com uma indicação de que não suportavam este novo sistema operativo.

7th gen no longer displays the "does not qualify" message in Windows Update. pic.twitter.com/xNMYexyEH1 — Barb Bowman (@barbbowman) June 8, 2022

Este não parece ser um caso isolado, com vários utilizadores a relatarem esta situação anormal e não esperada. A única forma de fazer esta instalação era através de uma reinstalação de raiz, com todo o processo associado e problemas para atualizar o Windows 11.

Afinal tudo não passa de um erro da Microsoft

Na verdade, e segundo a Microsoft revelou, nada mudou no que toca aos requisitos para atualizar qualquer PC para o Windows 11. Esta situação que está agora a acontecer tem uma justificação e não é nada positiva para quem aceitou a atualização. Trata-se de um simples bug.

It's a bug and the right team is investigating it. Thanks for notifying. — Windows Insider Program (@windowsinsider) June 8, 2022

A Microsoft estará já a avaliar a situação, devendo ser revertida a qualquer momento. Os utilizadores que aceitaram esta atualização devem também reverter a mesma, para evitar problemas mais tarde com o Windows 11. Estes têm 10 dias para o fazer dentro do novo sistema. Depois disso, só mesmo com uma reinstalação completa.

Com a próxima grande atualização do Windows 11 já em testes finais, esta situação é claramente um erro da Microsoft e que será rapidamente resolvido. Muitos esperavam que a Microsoft tivesse revertido a sua decisão e alargasse o novo sistema a todos.