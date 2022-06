Carl Pei, o conhecido co-fundador da OnePlus tem um projeto pessoal a crescer e a tornar-se um caso de sucesso. A Nothing tem ganho peso na indústria, como uma empresa inovadora, diferente e fiel a um conjunto de princípios básicos.

Após terem dado a conhecer os ear (1), é hora de surgirem novos produtos. O alvo está definido e será mesmo um smartphone, o Phone (1), que tem vindo a ser conhecido de forma lenta. Agora, e para oficializar a sua chegada, surgiu finalmente a sua data de lançamento.

Os rumores e a própria informação da Nothing têm alimentado muito sobre o que será o futuro Phone (1). Este smartphone elevará ainda mais os conceitos desta nova marca, que quer renovar e reinventar os smartphones e a sua estética.

Esperava-se a sua chegada para breve, mas faltava apenas uma indicação da própria marca, com toda a informação. Esse momento chegou agora e sabe-se que o Nothing Phone (1) chegará já no dia 12 de julho, pelas 16 horas, num evento que acontecerá em Londres.

O Nothing Phone (1), segundo a própria marca, será um smartphone com SoC da Qualcomm, provavelmente o Snapdragon 778G, e uma camada de software única e que fará toda a diferença para os utilizadores. O seu launcher é já conhecido e pode ser experimentado por todos os que têm um Android.

Segundo rumores, este será um smartphone de gama média-alta, algo que permitiria ajustar o seu preço e afastar-se da barreira dos 1.000 euros que o OnePlus já quebrou. Espera-se que siga a mesma linha que a OnePlus tomou com a família Nord, embora ainda não existam informações fidedignas.

Estamos a pouco mais de 1 mês da data que Carl Pei e a Nothing definiram para a chegada do Phone (1). Até lá, espera-se que a marca vá lançando mais informações sobre o seu smartphone, para assim criar ainda mais interesse e curiosidade à volta desta proposta.

À semelhança do que aconteceu com a OnePlus, o Nothing Phone (1) deverá marcar muito o mercado. A aposta está elevada e isso deverá ser comprovado no dia 12 de julho, com o revelar de todos os pormenores deste smartphone.