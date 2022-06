Já é possível ver a qualidade do ar no Google Maps do Android e do iOS

A gigante das pesquisas tem estado a equipar o Google Maps com para vez mais funcionalidades, para assim oferecer aos utilizadores o máximo possível. Tem feito isso de forma acelerada e cada vez mais rica, sem olhar a qualquer concorrência.

Com esta ideia em mente, trouxe agora para o Android e para o iOS uma novidade importante. A partir de agora passa a estar presente mais informação, desta vez associada à qualidade do ar, para assim os utilizadores se poderem proteger.

Quem quer saber a qualidade do ar tem acessível muitas apps nos sistemas operativos móveis. A somar a isso existem ainda muitos sites e serviços onde estes dados podem ser consultados de forma gratuita e livre.

A Google quer adicionar esta informação ao seu leque de serviços e como tal resolveu fazê-lo no local mais lógico e direto. Escolheu o Google Maps para mostrar os dados de várias fontes governamentais a que tem acesso e isso ajudará certamente os utilizadores desta app.

Para usar esta novidade, e tal como é possível fazer com outros dados, basta carregar na zona das camadas e ver ali presente a novidade relativa à qualidade do ar. Esta irá mostrar de imediato informação nas zonas que estiverem cobertas e com informação acessível.

Para cada cidade e/ou região, o Google Maps irá mostrar um gráfico de cores de fácil leitura, dando ali toda a informação. Além disso, é ainda possível ver os dados referentes a todas as zonas próximas, ajudando ainda mais os utilizadores.

A Google parece não querer ficar por aqui e tem também planeado dar mais informações aos utilizadores. Esta irá ficar-se também na qualidade do ar, mas desta vez associado aos incêndios e à poluição que estes podem trazer,

Por agora, a Google tem apenas este serviço disponível nos EUA, mas espera-se que em breve possa ser alargado a outros países e a outras fontes. Portugal tem estes dados fornecidos pelo IPMA e certamente que a Google os poderá usar para adicionar a informação ao Google Maps.