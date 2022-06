Arábia Saudita faz investimento multimilionário para investigação anti-envelhecimento

Não é claro se algum dia será possível, mas os cientistas vão tentando procurar métodos para impedir que os seres humanos envelheçam. A família real da Arábia Saudita, por exemplo, está disposta a gastar mil milhões de dólares por ano nesse objetivo.

As pessoas querem evitar envelhecer e isso está cada vez mais evidente.

Não conformado com a sua finitude, o ser humano quer a todo o custo perceber como pode passar mais tempo na Terra. De facto, a esperança média de vida é, hoje, bastante mais alta daquela que era registada há uns largos anos, devido ao melhoramento de condições e descobertas médicas absolutamente inovadoras.

Contudo, e apesar de já ser possível envelhecer e envelhecer com qualidade de vida, este fenómeno continua a ser uma certeza, não havendo, até hoje, forma de o parar.

Embora existam estudos em curso no sentido de o reverter, a Arábia Saudita é menos otimista e quer apenas descobrir uma forma de o retardar. Para isso, a família real está a investir mil milhões de dólares por ano em investigação.

De acordo com a MIT Technology Review, a família real da Arábia Saudita criou uma fundação chamada Hevoulution , por forma garantir investimento numa investigação centrada na biologia por detrás do envelhecimento. Além disso, pretende encontrar formas de as pessoas serem, no geral, plenamente saudáveis durante mais anos.

Os investigadores esperam que a riqueza do país possa resultar em projetos de investigação em larga escala relativamente a métodos de anti-envelhecimento.

O nosso principal objetivo é prolongar o período de vida saudável. Não há um problema médico maior no planeta do que este.

Disse Mehmood Khan, um antigo endocrinologista da Mayo Clinic, que foi recrutado para servir como CEO da fundação em 2020, numa entrevista.

Leia também: