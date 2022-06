IBM está a suspender as operações na Rússia e deve demitir todos os funcionários do país

A guerra da Rússia contra a Ucrânia continua a espoletar várias consequências no mundo tecnológico. Foram já várias as marcas poderosas que viraram as costas ao país de Vladimir Putin, deixando-o assim numa situação delicada no que respeita a este setor.

Desta forma, segundo as últimas informações, a IBM também está a suspender as suas operações na Rússia. E, por conseguinte, a empresa deverá também demitir todos os seus funcionários a exercer funções naquele país.

IBM está a deixar a Rússia

De acordo com as mais recentes notícias, a IBM está a suspender as suas operações na Rússia, como resposta do conflito na Ucrânia. Para tal, a empresa norte-americana emitiu um comunicado no passado dia 30 de maio. No documento, que pode ver aqui, o CEO da marca, Arvind Krishna, indica que a IBM está a "realizar uma liquidação ordenada" dos seus negócios no país russo.

No mês de março, quando várias empresas começaram a abandonar a Rússia, também a IBM decidiu suspender a venda de todos os seus produtos na região. Contudo, a empresa tecnológica continuou a pagar o salário aos seus funcionários. Mas, com esta atual decisão, esses funcionários devem agora perder os seus trabalhos.

Segundo o documento partilhado publicamente, o CEO adianta que "o processo vai começar hoje e vai resultar na separação da nossa força de trabalho local". Para além disso, Krishna também reconhece as dificuldades que a equipa da empresa norte-americana tem passado ao longo dos últimos meses e promete ainda que haverá um maior esforço para dar suporte e garantir que a transição aconteça "da maneira mais ordenada possível".

As estimativas adiantadas pela Reuters, indicam que, pelo menos 1.000 funcionários da marca vão ser afetados por esta decisão. Por outro lado, esta suspensão não deverá ter um impacto significativo na IBM, pois a Rússia é apenas responsável por 0,5% das suas receitas globais.

Após a decisão, a marca já eliminou as informações referentes às suas operações no país russo do seu site oficial. E no email enviado aos funcionários, o CEO disse esperar que a guerra contra a Ucrânia acabe depressa e que a paz seja restaurada no país.

Esta decisão acontece na mesma altura em que a Microsoft também afirmou que está a acabar com as suas operações na Rússia.