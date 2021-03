Signal torna mais simples migrar a sua conta para um novo smartphone

Com toda a confusão presente em torno do WhatsApp, apps como o Signal e o Telegram apressaram-se a ganhar terreno. Aproveitaram o momento e a migração que os utilizadores iniciaram para que assim recebessem todos os que decidiram mudar.

Claro que para isso criaram também novidades, em vários níveis e com várias funções. O Signal prepara agora mais uma, que vai permitir migrar a conta de um utilizador para um novo smartphone, de forma simples, rápida e sem qualquer complicação.

Signal e Telegram a ganhar com as perdas do WhatsApp

Mesmo sendo já ferramentas bem maduras e com muitos utilizadores, o Signal e o Telegram têm procurado melhorar. Trouxeram, em momentos distintos, novidades e correções importantes para atrair ainda mais os novos utilizadores e cativar os que já estavam presentes.

Ao mesmo tempo, criaram também ferramentas para simplificar o processo de migração. Desta forma rapidamente chegaram a um nível de utilização muito interessante e que mostra que dificilmente os utilizadores vão abandonar estas plataformas.

Simples migrar a conta para um novo smartphone

O Signal parece agora preparar-se para dar mais uma novidade aos utilizadores. Tem em testes uma funcionalidade que vai permitir que migrar uma conta de utilizador para um novo smartphone. Esta levará todos os dados, conversas e ficheiros, sem precisar de ligação à Internet.

Bastará ter presente o Signal instalado no novo smartphone para que o processo aconteça. Recorrendo a uma ligação Wi-Fi, todo o processo decorre de forma segura e simples, bastando autorizar no smartphone de origem e no de destino.

Uma novidade ainda sem data de lançamento

Esta nova opção está presente na versão 5.5.0 do Signal, que está agora em testes junto dos utilizadores. Em breve, e ainda sem data marcada, a nova funcionalidade será lançada na versão estável desta app e assim ficar acessível a todos os utilizadores.

Com esta mudança, o Signal permite que as mensagens sejam mantidas protegidas, mesmo com a sua passagem para outro dispositivo. Ao mesmo tempo, permite que os utilizadores mudem de dispositivo sem perder nada da sua conta.