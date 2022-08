Os smartphones dobráveis são cada vez mais uma realidade, em especial junto de empresas como a Samsung ou a Huawei. Estes usam novas tecnologias que ainda precisam de comprovar a sua durabilidade e a sua resistência.

A Samsung tem procurado garantir que as suas propostas estão acima dos padrões definidos e para isso tem testes agressivos e vão para lá do esperado. Veja como são testados.

Samsung revelou os seus testes mais agressivos

Estando já na sua 4ª geração de smartphones dobráveis, a Samsung tem melhorado a tecnologia usada, em especial a que está associada ao ecrã e à própria dobra do smartphone. Os primeiros modelos foram assolados por problemas, que a marca rapidamente tratou de resolver nos modelos seguintes.

Ainda assim, e para garantir que todos os componentes usados estão nos padrões esperados, a Samsung realiza testes exaustivos. Estes procuram levar à exaustão todas as partes dos smartphones e assim detetar problemas que mais tarde iriam afetar os utilizadores e os seus smartphones.

Como sofrem aqui os smartphones dobráveis

Como se pode ver neste vídeo, os testes incidem sobre os smartphones dobráveis e fazem uso de vários cenários. No hardware, estes equipamentos têm os vários botões pressionados, dobrados e desdobrados e é testada a sua resistência à água.

A Samsung faz todos os testes para garantir que os telefones "suportam o desgaste diário" e satisfazem as necessidades dos utilizadores. Todos os processos são automatizados, o que não é uma surpresa. Ainda assim, engenharia que dá suporte ao desenvolvimento destas plataformas garantem a sua melhor utilização.

Levar ao extremo o ecrã dos equipamentos

Os testes são alargados e vão até a elementos externos aos próprios smartphones. Assim, temos testes funcionais que são usados para garantir que o ecrã funciona corretamente com a S Pen, o serviço Samsung Pay está bom, os sensores de toque e proximidade, bem como a bobina do carregamento sem fios, também devem resistir a estes processos.

Mesmo sendo algo interessante de ver, estes testes procuram evitar que os smartphones saiam da fábrica com defeitos técnicos, visto que montagem é automatizada. Desta forma, os clientes têm a garantia de que os smartphones dobráveis que compram são confiáveis, robusto e com especificações para uma utilização no dia a dia.