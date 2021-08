Rubrica: As apps desenvolvidas pelos nossos leitores [132]

Está farto das apps que tem no seu telemóvel e precisa de fazer uma atualização nesses conteúdos? Procura aplicações ou jogos divertidos e que sejam desenvolvidos em Portugal ou por leitores que nos seguem nos vários pontos do mundo?

Então cá estamos para mais uma rubrica de divulgação das aplicações fruto do trabalho, imaginação e criatividade dos nossos leitores. Resumidamente, são apps simples, úteis, divertidas, enfim... tudo o que possam imaginar.

Vamos então conhecer as 4 apps de hoje.

As apps dos nossos Leitores

Amortiza - Gestor de Empréstimos

A app Amortiza vai ajudá-lo a fazer a gestão dos seus empréstimos, a estimar os custos totais e a perceber qual a vantagem em fazer amortizações extra. Pode simular rapidamente um crédito habitação, crédito pessoal ou crédito auto.

Se pretende comprar casa ou já tem um empréstimo de longa duração, saiba quanto pode poupar em juros, seguros e encargos bancários se amortizar antecipadamente pequenas ou grandes quantias. Os juros e o agravamento do seguro devido à idade, podem ser uma dor de cabeça no futuro.

Esta é uma app bastante completa que lhe oferece as seguintes funcionalidades:

Simulador de crédito

Lista de empréstimos

Informação detalhada de empréstimos em curso

Relatório com todos os custos

Taxa de juro incluindo despesas

Amortizações extra frequentes

Amortizações extra por data

Avançar prestação mensal com um clique

Comparação entre empréstimo com e sem amortizações extra

Lista de prestações

Gráfico

Cópia e Cópia com separação por 2

Escolha de moeda

Escolha de idioma

Modo escuro

A app foi desenvolvida pelo leitor Cristiano Correia e está disponível gratuitamente para Android.

Amortiza

My Screen Dimmer

My Screen Dimmer ajuda-o a diminuir o brilho do ecrã definido por padrão com apenas um toque. Basta tocar para ativar os ajustes da luminosidade e outro toque caso pretenda voltar à configuração inicial.

De acordo com a app, grande parte dos utilizadores optam por ligar o My Screen Dimmer à noite e desliga-o pela manhã, até para não incomodar a pessoa que dorme ao lado. Há quem também use a app quando abre o YouTube, mas não quer ver nem estar exposto ao brilho, e quer apenas ouvir.

Esta é assim uma forma simples e rápida de poupar bateria e os seus olhos. E para além da luminosidade, a app também facilita noutras tarefas como ligar a opção 'não incomodar', também apenas com um toque, entre outros.

A app foi desenvolvida pele equipa So Cool Apps e está disponível gratuitamente para Android.

My Screen Dimmer

Sea of Roses

Sea of Roses é um jogo mas não para smartphone ou tablet. Trata.se de um título desenvolvido por uma equipa portuguesa que se encontra disponível na plataforma Steam.

O jogo aborda, de uma forma interativa, temáticas como a violência no namoro e os papéis de género, e a influência que a cultura pode ter nestes temas.

Uma curiosidade é que o jogo foi desenvolvido remotamente durante a pandemia de COVID-19 e é o primeiro jogo do novo estúdio de videojogos português Crescent Tea Studios.

Os autores do jogo Sea of Roses são André Fidalgo Silva, Andreia Santos Batista e Ariana Parrilha. Pode jogá-lo em Windows, macOS e SteamOS + Linux.

Sea of Roses

UComes

UComes é uma app que disponibiliza uma lista de cantinas e bares, para já apenas de Coimbra. Nessa lista constam várias informações sobre os locais, como localização das cantinas/bares através de um mapa Google, horários de funcionamento, contactos, acessibilidades, lugares disponíveis, informações completas relativas às ementas (no caso das cantinas) e preçários de refeições rápidas (no caso dos bares).

Os programadores também disponibilizam na app um cálculo da distância a que o utilizador está das diversas cantinas, para que possa saber de forma mais intuitiva qual a cantina que se encontra mais próxima de si.

A app foi criada pelos alunos Eduardo Cruz, Filipa Capela, Rodrigo Sobral, Esmaail Albarazi, Pedro Tavares e Hugo Abreu do curso de Engenharia Informática da Universidade de Coimbra, no âmbito da cadeira de Processos de Gestão e Inovação. Está disponível gratuitamente para Android.

UComes

O que acharam das aplicações desta semana?

Caso queiram ver a vossa aplicação divulgada no Pplware, enviem-nos a informação para divulga_apps@pplware.com.