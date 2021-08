euEleitor: O novo Portal de Serviços da Administração Eleitoral

Há um novo portal direcionado para a Administração Eleitoral. O Portal euEleitor permite ao cidadão eleitor consultar a informação que consta no Recenseamento e realizar muitas outras operações.

Neste portal euEleitor pode inclusive candidatar-se para uma mesa de voto.

Portal euEleitor permite pré-registo na Bolsa de Agentes Eleitorais

Solicitar a emissão da certidão de Eleitor eletrónica, alterar morada do Cartão do Cidadão (com integração de serviços disponibilizados pela AMA no Portal ePortugal), manifestar a sua disponibilidade e efetuar o seu registo na Bolsa de Agentes Eleitorais do seu município, podendo dessa forma participar como Membro de Mesa num próxima Eleição, ou solicitar à Administração Eleitoral Serviços relacionados com o Recenseamento e atos Eleitorais, são algumas das funcionalidades deste portal euEleitor.

O pré-registo na Bolsa de Agentes Eleitorais, é comunicado de imediato e de forma eletrónica à Câmara Municipal do concelho onde se encontra recenseado, podendo esta gerir todo o processo da Bolsa de Agentes Eleitorais de forma integrada, tendo a garantia de que toda a informação disponibilizada e validada através de interoperabilidade com a Base de Dados do Recenseamento Eleitoral.

O acesso ao Portal euEleitor é seguro, recorrendo ao sistema de autenticação AUTENTICACAO.GOV, que através da Chave Móvel Digital (CMD) ou do Cartão de Cidadão, garante à Administração Eleitoral e à Câmara Municipal a autenticidade da informação e da validade das ações realizadas através do Portal.

Em 2022 está prevista a disponibilização de novos serviços, em particular para os cidadãos nacionais residentes no estrangeiro, sempre numa ótica da melhoria dos serviços prestados pela Administração Eleitoral e disponibilizados ao cidadão, dando visibilidade da informação existente na Base de Dados do Recenseamento Eleitoral sobre o eleitor, simplificando e alargando os canais de comunicação.

