Rubrica: As apps desenvolvidas pelos nossos leitores [126]

Cá estamos para mais uma rubrica de divulgação das aplicações fruto do trabalho, imaginação e criatividade dos nossos leitores. Resumidamente, são apps simples, úteis, divertidas, enfim… tudo o que possam imaginar.

As apps dos nossos Leitores

Mega: Screen Mirror Chromecast

Nativamente o iOS permite partilhar o ecrã completo apenas para dispositivos que suportem Airplay, como a Apple TV ou apps/aparelhos que simulem recetores Airplay, de uma forma muito simples, através do “Control center”.

Mas para partilhar o ecrã completo com recetores Chromecast, esta é uma tarefa mais complicada. Desta forma, surgiu a app Mega: Screen Mirror Chromecast.

Esta é uma app que poderá resolver esse problema uma vez que permite partilhar o ecrã de forma completa, sem estar dependente de apps de terceiros, como Netflix, Youtube, onde o conteúdo transmitido é limitado ao acesso da app.

Assim, a aplicação possibilita ao utilizador iOS transmitir por completo o ecrã do seu dispositivo para um aparelho que suporte receção Chromecast. Por exemplo através do Chromecast 1, 2 e 3, das Smart TVs com Chromecast built-in, Xiaomi Mi TV Stick, Nvidia Shield TV, entre outros.

A transmissão é feita em tempo real e com possibilidade de transmitir em Full HD 60 fps, o que torna uma app perfeita para espelhar o ecrã em apresentações de trabalhos, reuniões ou para entretenimento pessoal, como por exemplo visualização de fotos, páginas web, filmes e series, etc.

A app foi desenvolvida pelo leitor Marco Lopes e está disponível para iOS.

Curtos.pt

Curtos.pt não é uma aplicação mas uma plataforma online para encurtar URLs. É feito em PHP e gratuito para todos os utilizadores. O serviço é Open Source, e está disponível no GitHub para quem o quiser alojar no seu próprio serviço.

Para começar a usar, basta inserir um url e selecionar a opção “Curto” para obter um link curto para o url inserido. Não necessita criar nenhuma conta para utilizar o serviço, no entanto quem quiser fazer um registo terá acesso a mais funcionalidades.

A plataforma foi criada pelo leitor Luís Ribeiro.

Sales V3

A app Salex V3 é uma solução de mobilidade intuitiva que liga a sua equipa de vendas ao Sage X3 através de um smartphone ou tablet.

Esta é uma versão totalmente nova, mais rápida e compatível com o Sage X3 V12. A aplicação permite às empresas que usam o Sage X3 ter acesso a qualquer momento e em qualquer lugar aos seus dados de gestão de negócios. Para além disso ainda os ajuda a gerir com mais eficiência os clientes e as vendas.

Através da app poderá tomar decisões mais inteligentes mais rapidamente, acedendo a informações do cliente em tempo real, como histórico de encomendas, dashboards com estatísticas sobre vendas totais e vendas de produtos específicos e muito mais.

A aplicação é da autoria da empresa F5IT, enviada por Virgínia Barbosa, e está disponível gratuitamente para Android e iOS.

Android

iOS

Infinite Line

A app Infinite Line é um jogo de alta precisão que testa a sua habilidade em evitar obstáculos através do poder dos seus dedos!

Traz um visual minimalista, limpo e hipnotizante onde para obter a maior pontuação possível, o jogador deve passar por diversos obstáculos.

Através das moedas que vai conseguindo ao longo do jogo, pode desbloquear novas cores para personalizar o jogo.

Um jogo onde toda a atenção é necessária pois, um pequeno erro pode significar o fim. Pode ainda competir com os seus amigos.

O jogo é da autoria do leitor Francisco Ramalho e está disponível gratuitamente para Android.

