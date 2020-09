O dark mode tomou de assalto os sistemas operativos, com um propósito bem definido. Imediatamente as apps tomaram o mesmo caminho e cada vez mais este modo está presente para os utilizadores usarem e dessa forma protegerem os seus olhos e poupar energia.

Uma das empresas que mais tem apostado no dark mode é a Google, que depois do Android tem tratado de o trazer para as suas app. Já faltam poucas receber este tratamento e agora foi o Google Maps que revelou que em breve terá também a sua interface adaptada.

Google Maps terá uma novidade muito em breve

Esta é uma novidade importante para todos os que estão habituados a usar esta aplicação, ainda que tenha surgido de forma não oficial. Uma avaliação da mais recente versão da app do Google Maps revelou que estão já presentes informações que preparam decerto a chegada do dark mode a esta app.

Do que é possível ver, há referências claras que dão a entender que a novidade deverá surgir muito em breve. Esta será um complemento ao que já existe entretanto na app, e que permite durante a navegação ter o ecrã do smartphone adaptado às condições de luz.

O dark mode será uma realidade em breve

A adaptação da interface do Google Maps irá seguir o que tem sido apresentado noutras apps da gigante das pesquisas. O utilizador poderá escolher 1 de 3 modos possíveis. Assim, ou fica o claro, o escuro ou o que estiver definido no sistema operativo.

Esta opção irá estar incluída nas definições da app, mais uma vez como acontece em tantas outras da Google. Ao aceder à opção Aspeto, as 3 opções vão surgir para que o utilizador escolha a que pretende manter ativa dai para a frente.

Google está a mudar a interface das suas apps

Com esta novidade, a interface do Google Maps irá ser contudo totalmente alterada. Não será uma simples mudança de branco para preto, havendo a presença de cinzentos em áreas chaves, que assim têm um destaque maior.

Não se sabe ao certo quando esta novidade irá chegar aos utilizadores do Google Maps, mas tudo aponta para que seja muito em breve. Este será mais um passo importante da gigante das pesquisas para que todas as suas apps estejam com o dark mode presente e acessível a todos.