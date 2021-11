A Huawei tomou uma decisão única ao avançar com a criação dos seus serviços e, consequentemente o seu ecossistema próprio. Isso levou a que surgissem apps com o Petal Maps, que agora ganhou novidades importantes.

Esta era uma alternativa já viável ao Google Maps e agora está ainda mais completo e com novas propostas. A versão 2.0 foi lançada e pode ser já usada por todos, onde agora podem usar mapas offline e muitas outras novas funcionalidades.

Grandes novidades no Petal Maps 2.0

Apesar de ser uma app e um serviço dedicado aos smartphones Huawei, o Petal Maps está pronto a ser usado por qualquer equipamento Android. Esta é uma alternativa viável ao Android e que todos podem usar, ainda mais agora que foi atualizado com novas funcionalidades, muito interessantes.

A versão 2.0 foi já lançada e traz várias novidades, que se somam a todas as que foram apresentadas antes. A mais interessante é mesmo a chegada dos mapas offline, que assim dispensam a utilização da Internet e facilitam o processo.

Huawei melhorou o seu serviço de mapas

Todos os mapas podem ser geridos de forma antecipada, com os utilizadores a escolherem as regiões que querem descarregar. Tudo é realizado na zona de gestão do Petal Maps e assim torna-se mais simples e fácil de gerir.

Há ainda outras novidades, que tornam o Petal Maps da Huawei ainda mais preciso, o que leva a que a faixa de rodagem seja agora apresentada de forma mais precisa. Isto leva a que em situações de maior complexidade, seja mais detalhado o caminho.

Ecossistema ainda mais completo para os smartphones

A Huawei trouxe ainda o mapa de vídeo, que permite ver zonas do mapa com outra realidade. Por fim, e para premiar os utilizadores, há os Níveis e Emblemas, que vão mostrar como o Petal Maps tem sido usado.

Quem procura uma alternativa ao Google Maps, com a mesma qualidade e precisão, tem no Petal Maps uma resposta. Pode ser usado em qualquer Android e por isso ultrapassa as fronteiras do ecossistema Huawei