Utilizadores Android e iOS gastaram $65 mil milhões nas suas lojas no 1.º semestre de 2021

As lojas de aplicações são hoje um apetitoso mercado para as marcas que as detêm. Não é por acaso que há um interesse por parte de diversas entidades em perceber e até investigar a forma como estas plataformas faturam. Num relatório recente, divulgado pela Sensor Tower, é referido que os utilizadores do iOS investiram 22,1% a mais na compra de aplicações na App Store durante o primeiro semestre de 2021, em comparação ao mesmo período de 2020. No caso do Android e da Play Store, o crescimento foi maior, rondou os 30%.

Combinados, estes dois sistemas operativos, arrecadaram um valor de 65 mil milhões de dólares em vendas na App Store da Apple e na Google Play Store durante o primeiro semestre de 2021.

Loja Apple App Store vende quase o dobro da Google Play Store

O relatório mostra um crescimento neste primeiros 6 meses do ano o que poderá significar que os mercados dos smartphones estão mais ativos do que nos 6 meses de ano passado afetados pela pandemia. A App Store vendeu mais 22,1% e a Play Store foi mais além e cresceu em 30%. Contudo, existe uma diferença fundamental.

Os gastos totais por utilizadores de iOS – ou seja, aplicações compradas na App Store para iPhone e iPad – totalizaram 41,5 mil milhões de dólares no primeiro semestre de 2021. Em contraste, a venda de aplicações Android cifrou-se “apenas” de 23,400 mil milhões de dólares durante o mesmo período de tempo.

Isto significa que a App Store da Apple e a compra de aplicações, de jogos e de assinaturas de software é quase duas vezes maior do que a Google Play Store. Além desta referência de mercado, não será menos importante saber que os 65 mil milhões de dólares em vendas obtidas por estas lojas representam um novo recorde.

Nos 6 primeiros meses deste ano, face ao período homologo, há um crescimento de 24%. Estes valores despertam nos reguladores e noutras entidades uma especial atenção, como temos vindo a assistir.

TikTok, é o rei da App Store

O TikTok está em todo o lado, até o vimos a patrocinar o Europeu 2020. No entanto, o TikTok tornou-se no rei das receitas de aplicações e ocupa agora a primeira posição do pódio. Este valor total foi combinado pelas receitas de outros vencedores, como o YouTube, Tinder, Piccoma e Disney+.

Estima-se que os consumidores gastaram mais de 920 milhões de dólares no TikTok durante a primeira metade do ano, um aumento de 74% em comparação com o mesmo período do ano anterior.

O YouTube manteve a sua posição como a segunda aplicação não relacionada a jogos com maior lucro, com um investimento estimado pelos consumidores em 564,7 milhões de dólares. O Tinder ficou na 3.ª posição com uma receita estimada de 520,3 milhões de dólares. No mesmo período, a app que mais arrecadou vendas foi o Google One.

Após o aumento no investimento nas aplicações visto ano passado, impulsionado pelo impacto da COVID-19 no comportamento do consumidor, o crescimento das instalações de aplicações foi leve no primeiro semestre de 2021.

Há uma estimativa de 72,5 mil milhões de downloads globalmente em ambas as lojas no primeiro semestre deste ano. Em termos percentuais, há a registar um aumento de 1,7% de 71,3 mil milhões durante o período do ano passado.