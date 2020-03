Jogos de tabuleiro no seu smartphone [Android/iOS]

Os tempos que enfrentamos obrigam-nos a ficar em casa. Há que prevenir, manter-nos afastados para que o vírus não se espalhe a uma velocidade incontrolável e para que os serviços de saúde continuem a ter capacidade de resposta. Como tal, há que arranjar distrações dentro de quatro paredes e os jogos de tabuleiro poderão ser uma excelente opção.

E porque a tecnologia dá sempre uma ajuda, se não tem o jogo físico, jogue no smartphone. Estes são alguns jogos de tabuleiro que pode jogar no seu smartphone.

Monopoly

Compre, venda e planeie o seu caminho até à riqueza. Este clássico dos jogos de tabuleiro está disponível para Android e iOS, podendo jogar com a sua família em casa, ou com amigos e familiares que estão longe.

UNO!

O UNO! é um dos jogos de cartas mais divertidos para todas as idades. Nesta aplicação poderá formar equipas, criar as suas próprias regras, jogar em modo desafio ou em torneios. Há muito para explorar.

Caso tenha PlayStation 4 sugerimos que explore também o UNO PlayLink.

Homepage: Mattel163 Limited

Preço: Gratuito

Pontuação: 4 [Android]/ 4,5 [iOS] Estrelas

RISK: Global Domination

Risk é um jogo de tabuleiro e de estratégia. Foi inventado pelo realizador de cinema francês Albert Lamorisse e foi inicialmente lançado em 1957, como La Conquête du Monde (“A Conquista do Mundo”), em Francês. Agora pode jogá-lo no seu smartphone.

Cluedo

O objetivo do jogo Cluedo é determinar quem matou a vítima do jogo, onde o crime ocorreu e qual arma usada. Cada jogador assume o papel de um dos seis suspeitos e tenta deduzir a resposta correta movendo-se estrategicamente ao redor de um tabuleiro representando os aposentos de uma mansão e coletando pistas sobre as circunstâncias do assassinato dos outros jogadores.

Dominó Online – Jogo Grátis

O jogo Dominó dispensa apresentações. Através desta app poderá jogar online contra os seus amigos ou familiares. Poderá também jogar sozinho com o smartphone como adversário. Inclui uma série de salas de jogo e permite a realização de torneios.

